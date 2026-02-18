Kestel'de Proje Tanıtımı

BURSA'nın Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, 'Kestel'e Değer' başlığıyla düzenlenen basın toplantısında ilçede tamamlanan ve devam eden projeleri kamuoyuyla paylaştı. Yapılan sunumda, ulaşımdan kentsel dönüşüme, sağlıktan spora, turizmden sosyal belediyeciliğe kadar her yaştan vatandaşlar için projeler tanıtıldı.

Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, 'Kestel'e Değer' başlığıyla düzenlenen basın toplantısında ilçede tamamlanan, devam eden ve planlanan projeler hakkında bilgi verdi. Toplantıda ulaşımdan kentsel dönüşüme, sağlıktan spora, turizmden sosyal ve gönül belediyeciliğine kadar her yaştan vatandaşa hitap eden çok sayıda proje tanıtıldı. İlçedeki bir otelde düzenlenen toplantıya, Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol'un yanı sıra Kestel Kaymakamı Recep Öztürk, Kestel İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yusuf Doruk, AK Parti Bursa İl Yerel Yönetimler Başkanı Cem Kürşad Hasanoğlu, AK Parti Kestel İlçe Başkanı Nesri Demir, MHP Kestel İlçe Başkanı Ahmet Eraslan, birim müdürleri ve gazeteciler katıldı. Başkan Erol, yapılan ve yapılacak olan çalışmaların hayırlı olmasını dileyerek, "Kestelimizi daha iyi noktaya taşıma adına hep beraber merkezini imar ve ihya ederek, çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

ONAYLANAN REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANLARI

Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, Saitabat, Barakfakih, Gölcük ve Orhaniye mahallelerini kapsayan revizyon uygulama imar planlarının onaylandığını ifade etti. Planlı kentleşmeyi yalnızca yeni yapılaşmayı yönetmek olarak görmediklerini belirten Erol, bu sürecin aynı zamanda mülkiyet güvenliğini güçlendiren ve kentsel gelişimi sürdürülebilir bir zemine oturtan bir anlayışla yürütüldüğünü kaydetti. Erol, mülkiyet yapısı ile imar düzeni arasında bütüncül bir uyum sağlandığını, hak sahipliğinin netleştirildiğini ve ilçede düzenli, güvenli ve nizamlı bir yapılaşma zemininin oluşturulduğunu vurguladı. Bu çalışmalarla hem bugünün ihtiyaçlarına cevap verildiğini hem de yarının Kestel'inin sağlam temeller üzerine inşa edildiğini belirtti.

TAPU TESLİM TÖRENLERİ

Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, belediye tarafından hayata geçirilen parselasyon uygulamalarıyla mülkiyet sorunlarının çözüme kavuşturulduğunu ifade etti. Bu çalışmaların planlı, düzenli ve sağlıklı bir kentleşme sürecine önemli katkı sağladığını belirten Erol, gerçekleştirilen tapu teslim törenleriyle vatandaşların mülkiyet haklarının güvence altına alındığını kaydetti. Başkan Erol, parselasyon uygulamalarının Vani Mehmet Mahallesi Beşevler Mevkii başta olmak üzere Orhaniye, Sayfiye ve Alaçam Mahalleleri'nde başarıyla tamamlandığını belirtti. Yapılan tapu teslimleriyle şehircilik anlayışında önemli bir adım daha atıldığını vurgulayan Erol, mülkiyetin netleşmesinin kent düzenine doğrudan katkı sunduğunu söyledi.

İMAR UYGULAMALARI DEVAM EDİYOR

Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, düzenlediği basın toplantısında ilçede yürütülen çalışmaları ana başlıklar halinde paylaştı.

İmar ve şehircilik alanında; Yeni, Kale, Serme, Barakfakih ve Seymen mahallelerinde parselasyon çalışmaları yapıldığı, Orhaniye, Alaçam, Sayfiye ve Yeni Mahalle'de imar uygulamalarının tamamlandığı, bazı mahallelerde ise sürecin devam ettiği belirtildi. Seymen Mahallesi'nde TOKİ tarafından planlanan 712 konutluk proje için ÇED sürecinin başlatıldığı, Vani Mehmet Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmalarının sürdüğü, çeşitli bölgelerde rezerv yapı alanları ve plan değişikliklerinin hayata geçirildiği ifade edildi. Kale Mahallesi'ne pazar alanı ve kapalı otopark kazandırıldığı, Yeni Mahalle'de Engelsiz Yaşam Merkezi'nin yapıldığı açıklandı.

AFET HAZILRIKLARI VE SOSYAL HİZMETLER

Sosyal ve kültürel yatırımlar kapsamında kadın spor kompleksi, mesire alanı, kitap kafe, nikah salonu ve anne-çocuk akademisi projeleri hakkında bilgi verdi. Afetlere hazırlık çalışmaları çerçevesinde taşkın önleme projeleri, yangın tankerleri desteği, röle telsiz ağı ve mahalle afet timlerinin oluşturulduğu belirtildi. Eğitim alanında öğrencilere ulaşım desteği sağlandığı, üniversite hazırlık setleri ve KPSS kitapları dağıtıldığı ifade edildi. Spor yatırımları kapsamında 11 branşta eğitim verildiği, yeni sahalar yapıldığı ve geleneksel Kozluören Yağlı Güreşleri'nin düzenlendiği aktarıldı. Çevre ve temizlik hizmetlerinde yeni parkların hizmete alındığı, ağaçlandırma ve yeşil alan düzenlemeleri yapıldığı, sıfır atık ve geri dönüşüm yatırımlarının gerçekleştirildiği belirtildi. Sosyal yardım çalışmaları kapsamında ücretsiz ekmek ve sıcak yemek dağıtımı, eğitim destekleri ve alışveriş kartı yardımları sürdürüldü.

ULAŞIM VE KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ

Sağlık hizmetlerinde ise evde bakım ve hasta nakil hizmetleri verildiği, kırsal mahallelerde içme suyu depoları ve sosyal alan düzenlemeleri yapıldığı ifade edildi. Ulaşım yatırımları kapsamında parke, kaldırım ve asfalt çalışmaları gerçekleştirildi, araç filosu genişletildi. Veteriner hizmetlerinde kısırlaştırma ve tedavi çalışmaları yürütüldüğü, hayvan barınağının modernize edildiği açıklandı. Tarihi miras kapsamında Vani Mehmet Efendi Şifa Hamamı ve Kestel Kalesi'nde restorasyon çalışmalarının sürdüğü, kültür sanat etkinlikleri ve kitap günlerinin düzenlendiği belirtildi. Ayrıca tarım ve kalkınma alanında üreticilere yönelik teknik destekler sağlandığı, uluslararası fuar ve ziyaretlerle ilçenin tarımsal potansiyelinin tanıtıldığı kaydedildi.

Toplantı, Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol'un basın mensuplarının sorularını yanıtlamasının ardından soru–cevap bölümüyle sona erdi.