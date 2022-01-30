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Kılınç'tan karla mücadele eden personellerine teşekkür - Son Dakika

Kılınç'tan karla mücadele eden personellerine teşekkür

30.01.2022 15:49
Kılınç'tan karla mücadele eden personellerine teşekkür

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman'da etkili olan kar yağışı süresince büyük bir gayret ortaya koyan belediye personeline düzenlenen yemek programında teşekkür etti.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman'da etkili olan kar yağışı süresince büyük bir gayret ortaya koyan belediye personeline düzenlenen yemek programında teşekkür etti.

Kar yağışı sebebiyle yoğun bir mesai ortaya koyan belediye personeli ile onlara büyük destek veren mahalle muhtarları, STK'lar ve kurumlara teşekkür etmek için bir organizasyon tertipleyen Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, bu sürecin el birliğiyle nelerin üstesinden gelinebileceğini gördüklerini söyledi.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyona, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, mahalle muhtarları ile çalışmalara destek veren kurum ve STK'ların temsilcileri ile belediye personelleri katıldı.

Programda konuşan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın ile AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin de Adıyaman Belediyesinin tüm personelini gayretli çalışmalarından ötürü tebrik ederek, il genelinde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bütün personellerine ve karlı mücadelede destek veren herkese teşekkür ettiğini belirten Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, "Adıyaman'da etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle 24 saat kesintisiz çalışma yürüten belediyemiz, 550 personel ve 150 araçla vatandaşımızın sorununa anında çözüm üretmeye çalıştı. Başkan yardımcılarımızın, birim müdürlerimizin ve personelimizin sahada yer alarak an be an takip ettiği çalışmalar kapsamında her mahalle için ayrı oluşturulan ekip içerisinde bulunan birim müdürleri, muhtarlar ve personeller, görev sahalarında bulunan ana arterler başta olmak üzere tüm cadde ve sokaklarda yol açma ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Profesyonel bir sistemle oluşturulan ve 4 bölgeye ayrılarak takibi ve koordinasyonu daha uygun hale getirilen karla mücadele ekipleri bir yandan vatandaşın yaşam standardını düşüren karı ortadan kaldırmaya çalışırken, diğer taraftan da yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın yardımına koştu. Kar yağışının başladığı ilk dakikalardan itibaren yoğun bir şekilde çalışan belediyemiz, bu süre içerisinde şehirler arası yolculuk yaparken yolda kalan yada ihtiyaç duyan 500'e yakın vatandaşımıza sıcak bir ortamda barınma imkanı sağladı. Vatandaşlarımıza her şartta ve durumda hizmet götürmek için çeşitli STK'larla işbirliği de yapan belediyemiz, özellikle yolda kalan, hastaneye gidemeyen, ilaç ve mama alamayan, hatta nişan törenine gidemeyen çiftler için Zabıta ve Ulaşım Müdürlüğümüz tarafından oluşturduğu ekiplerin yanında, bazı derneklerimizden de destek alarak, zorlu şartlarda ihtiyacı olanların yardımına koştu. Yine Belediyemiz öncülüğünde, çeşitli yardım dernekleri aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza gıda, odun ve kömür dağıtımı yapıldı. Şehrimizdeki birçok noktaya sokak hayvanları için yem ve mama bırakıldı. Hayvanı hasta olan şahıslara da destek verilerek hayvanlarının tedavisi gerçekleştirildi. Çatıda biriken kardan dolayı evlerinin yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olan yaşlı ve engelliler başta olmak üzere, bu ihtiyacını karşılayamayan tüm vatandaşlarımızın çatıları temizlenip, yemekleri ve ekmekleri evlerine bırakıldı. Binlerce hayvanın bulunduğu çiftliklerdeki hayvanların telef olmaması için çiftliklerin yolları açıldı. Ambulans öncelikli olmak üzere yolda kalmış tüm araçlara kurtarıcı desteğinde bulunuldu. Soğuk havaya rağmen dışarıya çıkmak zorunda olan vatandaşlarımız için, şehrimizin belli noktalarında sıcak çorba dağıtımı gerçekleştirildi. Bu süreç içerisinde 33 mahallemizde 70 cadde ile 2 bin 500 sokak temizlendi. Emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma ve destek veren dostlarımıza teşekkür ediyorum. Bu işin kahramanı onlar" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kılınç'tan karla mücadele eden personellerine teşekkür
Kılınç'tan karla mücadele eden personellerine teşekkür
Kılınç'tan karla mücadele eden personellerine teşekkür

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Sivil Toplum Kuruluşları, Süleyman Kılınç, Adıyaman, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kılınç'tan karla mücadele eden personellerine teşekkür - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılınç'tan karla mücadele eden personellerine teşekkür - Son Dakika
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