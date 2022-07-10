Kilis'te protokol bayramlaşması - Son Dakika
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Kilis'te protokol bayramlaşması

10.07.2022 11:40
Kilis'te protokol bayramlaşması

Kilis Valiliği tarafından Kurban Bayramı nedeniyle organize edilen protokol bayramlaşması öğretmenevinde gerçekleştirildi.

Kilis Valiliği tarafından Kurban Bayramı nedeniyle organize edilen protokol bayramlaşması öğretmenevinde gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen bayramlaşma programına Kilis Valisi Recep Soytürk, AK Parti Kilis Milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Garnizon ve 1'inci Hudut Alay Komutan Vekili Piyade Yarbay Ahmet Hastaoğlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Selami Akşit, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, siyasi partilerin il başkanları, daire amir ve müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

Konuşmaların ardından yapılan bayramlaşma merasimi ile program sona erdi. - KİLİS

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kilis'te protokol bayramlaşması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kilis'te protokol bayramlaşması - Son Dakika
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