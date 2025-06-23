Kırıkkale'de Karne Şenliği Coşkuyla Kutlandı

Kırıkkale'de Karne Şenliği renkli görüntülere sahne oldu

KIRIKKALE - Kırıkkale'de düzenlenen Karne Şenliği'ne aileleriyle birlikte katılan çocuklar, konserler, oyunlar ve çeşitli etkinliklerle gönüllerince eğlendi.

Kırıkkale Belediyesi'nin Karne Şenliği'ne çok sayıda öğrenci ve aileleri akın etti. Büyükşehir Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, sahneye çıkan yerel sanatçılar, şarkılarıyla çocukları eğlendirdi. Çuval yarışı ve palyaço gösterileri, çocuklara eğlenceli dakikalar yaşattı. Yüz boyama stantlarında, çocuklar sevdikleri çizgi film karakterlerine büründü. Mehter takımı da marşlarıyla şenliğe coşku kattı. Etkinlik alanında ücretsiz mısır ve limonata ikramı yapıldı.

Belediye Başkanı Ahmet Önal, açıklamasında, "Bugün çok güzel, anlamlı bir etkinlikte bir araya geldik. Kırıkkaleliler Derneklerimiz ve belediyemizin desteklediği organizasyonda gençlerimiz, çocuklarımız, aileler eğleniyor. Hem de karne alan çocuklarımıza bir hediye vermiş olduk. Akşam da konserlerimiz olacak. Saat 10'a kadar dolu dolu geçecek. Aileler memnun, çocuklar memnun, bizler de memnunuz. Kırıkkale kültürel etkinliklerin adresi oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dedi.

Şenlikte eğlenen çocuklar ise, karne hediyesi olarak düzenlenen etkinlik için teşekkür etti.