Kırıkkale'de Savunma Tesisleri Güvenliği Toplantısı - Son Dakika
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Kırıkkale'de Savunma Tesisleri Güvenliği Toplantısı

Kırıkkale\'de Savunma Tesisleri Güvenliği Toplantısı

Vali Makas, savunma sanayi tesislerinin güvenliği ve risk analizlerini değerlendirildi.

24.10.2024 19:05
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Kırıkkale Valisi Mehmet Makas'ın başkanlığında düzenlenen toplantıda, savunma sanayi tesislerinin güvenliği masaya yatırıldı.

Kırıkkale'de bulunan stratejik tesislerin risk analizlerini değerlendirmek ve güvenlik önlemlerini gözden geçirmek amacıyla, Vali Mehmet Makas başkanlığında bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, özellikle savunma sanayii alanında faaliyet gösteren tesislerin güvenliği ele alındı. Muhtemel riskler ve bu risklere karşı alınması gereken ilave tedbirler değerlendirildi. Vali Makas, ildeki stratejik tesislerin güvenliğinin en üst seviyede sağlanmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Toplantı, değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından sona erdi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kırıkkale'de Savunma Tesisleri Güvenliği Toplantısı - Son Dakika

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