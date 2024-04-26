Kırşehir'de Mustafa Yıldızdoğan'ın 'Ölürüm Türkiyem' şarkısının melodisini seslendiren papağan ilgi odağı oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kırşehir'de Mustafa Yıldızdoğan'ın 'Ölürüm Türkiyem' şarkısının melodisini seslendiren papağan ilgi odağı oldu

Kırşehir\'de Mustafa Yıldızdoğan\'ın \'Ölürüm Türkiyem\' şarkısının melodisini seslendiren papağan ilgi odağı oldu

Kırşehir'de takip edilen papağan, Mustafa Yıldızdoğan'ın 'Ölürüm Türkiyem' şarkısının melodilerini seslendirmesiyle sosyal medyada büyük ilgi gördü. Papağan, sivil toplum kuruluşunun daimi üyesi olarak toplantılara katılıyor ve emekli arkadaşlara eşlik ediyor. Aynı kafeste yaşadığı muhabbet kuşuyla da uyum içinde yaşıyor.

26.04.2024 12:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'de Mustafa Yıldızdoğan'ın 'Ölürüm Türkiyem' şarkısının melodisini seslendiren papağan ilgi odağı oldu.

2008 yılında vefat eden Dilaver Cebeci'ye ait olduğunu bilinen ve Mustafa Yıldızdoğan tarafından bestelenen "Ölürüm Türkiyem' şarkısının melodilerini seslendiren papağan sosyal medyada büyük ilgi gördü. Şehirde takip edilen papağan hakkında bilgi veren Hüdayi Pakel, 'cici' adını verdikleri papağanın sivil toplum kuruluşunun da daimi üyesi olduğunu söyledi. Pakel açıklamasında; "Bizimle toplantılarımıza katılır. Sendikamıza gelen emekli arkadaşlarımıza yoldaşlık eder. Onlarla birlikte Yıldızdoğan'ın 'Ölürüm Türkiyem' şarkısını seslendirir. Bize destek veriyor gibi hal içerisinde olur" dedi.

Aynı cins olmayan muhabbet kuşuyla kafesi paylaşıyor

Sivil toplum kuruluşunda aynı cins olmamasına rağmen adını 'Yeşil' koydukları muhabbet kuşuyla aynı kafesin sahibi olan papağanın kavga etmediğini de aktaran Pakel açıklamasını şöyle sürdürdü; "Aynı cins olmamasına rağmen aynı kafeste muhabbet kuşumuz 'Yeşil' ile birlikte yaşıyor. İkilinin hiçbir geçimsizliği de yok. Eğitimden gelen gücümüzü kullanıyoruz ve canları da eğitebileceğimizi söylüyoruz" diye konuştu. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

Mustafa Yıldızdoğan, Kırşehir, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kırşehir'de Mustafa Yıldızdoğan'ın 'Ölürüm Türkiyem' şarkısının melodisini seslendiren papağan ilgi odağı oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:37 Cezaevinde 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan tahliye edildi Cezaevinde 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan tahliye edildi
12:22 Bakan Şimşek: Enflasyon yaz aylarında hızla düşecek Bakan Şimşek: Enflasyon yaz aylarında hızla düşecek
12:07 Köklü tasarruf tedbirleri hayata geçiyor Zorunlu olmayan tüm servisler kaldırılacak, memura kart verilecek Köklü tasarruf tedbirleri hayata geçiyor! Zorunlu olmayan tüm servisler kaldırılacak, memura kart verilecek
10:42 Fatih Erbakan’ı neden çağırmadılar AK Parti cephesinden ilk açıklama geldi Fatih Erbakan'ı neden çağırmadılar? AK Parti cephesinden ilk açıklama geldi
09:59 İnfial yaratan görüntü Filistin’e destek veren profesörü ters kelepçeyle gözaltına aldılar İnfial yaratan görüntü! Filistin'e destek veren profesörü ters kelepçeyle gözaltına aldılar
12:19 Galatasaray, Adana Demirspor maçında Portekizli hakem VAR’da Galatasaray, Adana Demirspor maçında Portekizli hakem VAR'da
12:16 İspanya’da otomattan kahve içen genç kız kör oldu İspanya'da otomattan kahve içen genç kız kör oldu
11:53 Okulda öğretmen yumruklayan veli gözaltına alındı Okulda öğretmen yumruklayan veli gözaltına alındı
10:56 AK Parti, kendini yere atıp debelenen meclis üyesi hakkında disiplin soruşturması başlattı AK Parti, kendini yere atıp debelenen meclis üyesi hakkında disiplin soruşturması başlattı
10:43 İskenderun’da silahlı saldırıya uğrayan imam hayatını kaybetti İskenderun'da silahlı saldırıya uğrayan imam hayatını kaybetti
10:37 IBAN kiralayanlar dikkat Bakanlık harekete geçti IBAN kiralayanlar dikkat! Bakanlık harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 12:44:57. #1.11#
SON DAKİKA: Kırşehir'de Mustafa Yıldızdoğan'ın 'Ölürüm Türkiyem' şarkısının melodisini seslendiren papağan ilgi odağı oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement