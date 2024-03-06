Kırşehir\'de yapılan deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

Kore Kültür Merkezi Müdürü Türkiye'yi ve Türk Yemeklerini Özleyecek

Türkiye'deki görev süresinin sona ermesinin ardından ülkesine dönecek olan Kore Kültür Merkezi (KKM) Müdürü Park Kee Houng, Türkiye'deki yaşantısını ve hatıralarını anlattı. Park, Türk halkının sıcakkanlılığını ve dostluğunu önemsediğini belirterek, Türkiye-Güney Kore ilişkilerinin süreceğine inandığını ifade etti. Ayrıca Park, Türk hayranların K-Pop sevgisi ve tutkuları sayesinde mutlu zamanlar geçirdiğini ve Kovid-19 salgınında düzenlenen açık hava konserine katılan Türk izleyicilerin coşkusunu unutamadığını söyledi. Park, görev süresi boyunca Türkiye'yi gezip gördüğünü ve Antalya'yı çok sevdiğini belirterek, emeklilik hayatında kış aylarını Antalya'da geçirmeyi hayal ettiğini ifade etti. Türkiye-Güney Kore ilişkilerini kültürel açıdan değerlendiren Park, iki ülke arasındaki kültürel etkileşimin önemine vurgu yaparak, bu ilişkilerin siyaset, ekonomi ve toplum gibi alanlarda da sıkı ilişkilere dönüşeceğine inandığını dile getirdi. Park ayrıca Türk yemeklerinin damak zevkine tam uyduğunu ve cağ kebabını ailece özleyeceklerini sözlerine ekledi.