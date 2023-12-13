Kitap okumaya özendirmek için yürüdüler

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kitap okumayı özendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Alaşehir Türk Kızılayı ve Alaşehir İlçe Halk Kütüphanesi işbirliğinde yürüyüş ve okur-yazar buluşmaları düzenlendi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Alaşehir Türk Kızılayı ve Alaşehir İlçe Halk Kütüphanesi tarafından kitap okumaya dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenlendi. İlçe Halk Kütüphanesi önünde toplanan öğrenciler, protokolle birlikte ellerinde kitap okumanın önemini anlatan dövizleri taşıyarak, kütüphane önünden başlayan yürüyüş, Sevgi Yolu üzerinden Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'na kadar devam etti.

Etkinlikte konuşan İlçe Kütüphanesi Müdürü Nilüfer Aydemir, "Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir şekilde kütüphane kullanımı ve kitap okuma farkındalığı yürüyüşünü yaptık. Başta, katkılarından dolayı Belediye Başkanımız Ahmet Öküzcüoğlu'na, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş'e, tüm okul idarecileri, öğretmenleri ve öğrencilerine de katılımlarından dolayı teşekkür ederim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara ve gençlere çok değer vermiştir. Ulu Önder der ki; 'Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir.' Bugünün çocuğunu yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin görevidir. Çocukları sağlıklı ve bilgili yetiştirilmeyen uluslar temeli çürük binalar gibi çabuk yıkılırlar. Atatürk'e göre gençler almakta oldukları eğitim ve kültürle insanlık meziyetinin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli sembolü olacaklardır. Toplumun bilinçlenmesi, kendini yetiştirmesi, insanlara ve çevresine saygılı kişiler olması bakımından çok önemlidir. Çok kitap okuyan kişi, güzel konuşmasını ve yazmasını bilen kişidir. Kelime dağarcığı geniş, kendini ifade etme becerisi gelişmiş olan kişidir" dedi.

Etkinlikte konuşan Kızılay Derneği Başkanı Nedim Yamak, "Türk Kızılay Şubesi Başkanlığı 'iyiliğe imza at' düşüncesiyle hareket edip nerede neye ihtiyaç varsa yorulmadan, bıkmadan insanların sorunlarına bir nebze olsa da bağışçılarımızın yaptıkları yardımlarla çare olmaya çalışıyoruz. Bugün burada Fatih Ortaokulu Kütüphanesi'nin kitaplığını zenginleştirmek için 'Kitap Bağış Kampanyası' düzenledik. Veren elin, alan elden üstün olduğu atasözünden yola çıkan Türk Kızılay'ı sosyal düzeni sağlamak için varlıklı olanın yoksul veya yoksun olana yardımcı olmasına ahlaki olarak, geçerli bir değer katmasını sürdürme çabası içerisindedir. Bugün burada kitap okumanın önemi için bir farkındalık oluşturmanın yanında okur-yazar buluşması, kitap bağışı ve kitap okumanın önemini anlatmayı planladık" diye konuştu.

Hem kitap alan hem de kitap bağışında bulunan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Bugün Kızlayımız, Kütüphane Müdürlüğümüz ve Alaşehir Belediyesi destekleriyle kitap okuma farkındalık etkinliğini gerçekleştiriyoruz. Yazarlarımızda kitaplarını imzalayarak, çocuklarımıza katkı sunuyorlar. Okumak çok önemli kendini ifade etmenin yegane yolu kitap okumaktan geçiyor, ben de herkesi kitap okumaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Latif Akgün, Türk Kızılay Alaşehir Şube Başkanı Nedim Yamak, Alaşehir Halk Kütüphanesi Müdürü Nilüfer Aydemir, Gaziler Derneği Başkanı Osman Saraç, Alaşehir'de bulunan okullardan temsili öğrenciler ve vatandaşlar katıldılar.