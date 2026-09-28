KKTC Başbakanlığı, batan gemi aramasında 2 cansız bedene daha ulaşıldığını duyurdu

KKTC Başbakanlığı, batan gemi aramasında 2 cansız bedene daha ulaşıldığını duyurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
KKTC Başbakanlığı'nın açıklamasına göre, Girne açıklarında batan geminin yaklaşık bin metre uzağında, 570 metre derinlikte sürdürülen dip aramasında iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Aynı açıklamada, kayıp 11 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
KKTC Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Girne açıklarında batan geminin yaklaşık bin metre uzağında ve 570 metre derinlikte yürütülen dip arama çalışmalarında iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Açıklamada, kayıp 11 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.
Kaynak: İHA
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