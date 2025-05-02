KKTC'de İlk TEKNOFEST Yoğun İlgiyle Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

KKTC'de İlk TEKNOFEST Yoğun İlgiyle Başladı

KKTC\'de İlk TEKNOFEST Yoğun İlgiyle Başladı

Kuzey Kıbrıs'ta düzenlenen TEKNOFEST, ilk gününde 62 bin ziyaretçi ağırladı ve etkinlikler sundu.

02.05.2025 13:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ilk kez düzenlenen teknoloji ve inovasyon festivali TEKNOFEST, ilk gününde 62 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Türkiye'nin en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, ilk kez KKTC'de teknoloji severlerle buluşuyor. Dün Lefkoşa'daki Eski Ercan Havalimanında görkemli bir törenle başlayan ve 4 Mayıs'a kadar sürecek olan TEKNOFEST, Türkiye'nin milli teknoloji ekosisteminde kritik rol oynayan bakanlıkların, başkanlıkların, kamu ve özel sektör kuruluşlarının, akademik kurumların ve medya şirketlerinin de aralarında bulunduğu toplam 132 paydaş kurumla birlikte düzenleniyor. Tükiye dışında ikincisi düzenlenen ve KKTC'lilerin büyük ilgi gösterdiği festivali ilk gün 62 bin kişi ziyaret etti.

Etkinlikleri ve gösterileriyle teknolojiyi halkla buluşturuyor

Festivalde ziyaretçileri etkileyici bir bilim ve teknoloji şöleni karşıladı. Sosyal İnovasyon Yarışması, Uçan Araba Simülasyon, TEKNOFEST Robolig Mavi Vatan gibi 13 alt kategorisi bulunan 6 teknoloji yarışmasında gençler mühendislik hünerlerini sergilerken, ASELSAN, BAYKAR, TUSAŞ, HAVELSAN, ROKETSAN gibi teknoloji devlerinin stantları inovasyon meraklılarını ağırladı. Fuar etkinlik alanları ile beraber Bilim Sokağı'nda bulunan 6-14 yaş grubuna yönelik atölye çalışmaları, Hava Araçları Sergisi, Planetaryum Film Gösterimleri, Kıbrıs Barış Harekatı Deneyim Alanı, Türk Mukavemet Teşkilatı Milli Mücadele Sergi Alanı, Uzay Sergisi, XR Deneyim Alanı, Simülasyon Deneyim Alanları, Öğrencilerle İlk Uçuş ve Pedallı Uçuş Etkinlikleri, Bilim Gösterileri, Sahne Senin Etkinliği, söyleşiler, ana sahne gösterileri ve daha birçok aktivite, ziyaretçilere sunuldu.

Gökyüzü ise Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK'ün nefes kesen gösterileriyle şölene dönüştü. Hürkuş, Çelik Kanatlar, Akıncı ve T-70 gösteri uçuşlarını gerçekleştirirken, CN235 paraşüt atlayışları yaptı. Çocuklara özel DENEYAP Atölyeleri, etkileşimli bilim şovları ile her yaştan katılımcı, TEKNOFEST ruhunu deneyimleme şansı buldu. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Etkinlikler, Teknofest, Havacılık, Teknoloji, Festival, Kıbrıs, Kıbrıs, Yerel, Yaşam, Uzay, Son Dakika

Son Dakika Yerel KKTC'de İlk TEKNOFEST Yoğun İlgiyle Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PFDK, kulüplere ceza yağdırdı Ceza almayan neredeyse yok PFDK, kulüplere ceza yağdırdı! Ceza almayan neredeyse yok
Fatih Terim’in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti Fatih Terim'in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti
Trump, İran’dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı Trump, İran'dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı
CHP’li Adnan Beker’in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı CHP'li Adnan Beker'in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı
CHP’nin, ’’Vekilleri 1. Meclis’e götüren şoföre hapis talebi’’ iddiasına yalanlama CHP'nin, ''Vekilleri 1. Meclis'e götüren şoföre hapis talebi'' iddiasına yalanlama
Chelsea, İsveç’te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı Chelsea, İsveç'te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı
Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı
Konya’da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı Konya'da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı
“Halil Falyalı’nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda’da öldürüldü“ iddiası "Halil Falyalı'nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda'da öldürüldü" iddiası
Gülümseyen kadınların yer aldığı reklam afişlerini sansürlediler Sebebi de bir o kadar ilginç Gülümseyen kadınların yer aldığı reklam afişlerini sansürlediler! Sebebi de bir o kadar ilginç
Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel alacak Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel alacak

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2025 20:40:54. #7.12#
SON DAKİKA: KKTC'de İlk TEKNOFEST Yoğun İlgiyle Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.