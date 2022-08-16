İtfaiye ve AFAD'dan İMES OSB'de tatbikat - Son Dakika
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İtfaiye ve AFAD'dan İMES OSB'de tatbikat

16.08.2022 12:07
İtfaiye ve AFAD'dan İMES OSB'de tatbikat

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve AFAD İl Müdürlüğü, İMES OSB'de İRAP çerçevesinde yangın ve tahliye tatbikatı gerçekleştirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve AFAD İl Müdürlüğü, İMES OSB'de İRAP çerçevesinde yangın ve tahliye tatbikatı gerçekleştirdi.

Kocaeli İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) çerçevesinde, AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen tatbikatta, yangın ve benzeri acil durumlarda taşınabilir yangın söndürücülerin kullanımı konusunda teorik bilgiler sunuldu. Bilgilendirmenin ardından uygulamalı bölümde kontrollü oluşturulan yangına müdahale çalışması gerçekleştirildi. Müdahale çalışmasında katılımcılar, aldıkları bilgiler doğrultusunda yangın söndürücüleri kullanarak hünerlerini sergiledi. Yangın eğitiminin ardından ise tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. İMES OSB bünyesindeki çalışanlar ile gerçekleştirilen tatbikatta, acil durumlarda doğru tahliye usulleriyle doğru davranış şekilleri gözlemlendi. Tatbikat başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Kocaeli, AFAD, OSB, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İtfaiye ve AFAD'dan İMES OSB'de tatbikat - Son Dakika

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