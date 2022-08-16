Kocaeli İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) çerçevesinde, AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen tatbikatta, yangın ve benzeri acil durumlarda taşınabilir yangın söndürücülerin kullanımı konusunda teorik bilgiler sunuldu. Bilgilendirmenin ardından uygulamalı bölümde kontrollü oluşturulan yangına müdahale çalışması gerçekleştirildi. Müdahale çalışmasında katılımcılar, aldıkları bilgiler doğrultusunda yangın söndürücüleri kullanarak hünerlerini sergiledi. Yangın eğitiminin ardından ise tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. İMES OSB bünyesindeki çalışanlar ile gerçekleştirilen tatbikatta, acil durumlarda doğru tahliye usulleriyle doğru davranış şekilleri gözlemlendi. Tatbikat başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli, AFAD, OSB, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › İtfaiye ve AFAD'dan İMES OSB'de tatbikat - Son Dakika

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