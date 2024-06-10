Kocaeli'de Yüzlerce Araç Sürücüsü Filistin'e Destek Verdi

Yerel

Kocaeli'de toplanan yüzlerce araç sürücüsü oluşturdukları konvoyla Filistin'e destek verdi. Sürücüler araçlarla şehir turu atarken yüzlerce vatandaş ise üst geçitlerde pankart ve bayrak açtı, üstlerine kırmızı boyalar sürerek ölümlere tepki gösterdi.

Türkiye genelinde olduğu gibi Kocaeli'de de vatandaşlar İsrail'in Filistin'e yönelik gerçekleştirdiği katliamlara tepki göstermeye devam ediyor. Kocaeli'de bir araya gelen motosiklet, taksi, çekici, off-road, ATV, servis araçları ve arama kurtarma araç sürücüleri konvoy düzenledi. Türk ve Filistin bayrakları açan vatandaşlar, yüzlerce araçla şehirde turu attı. Üst geçitte açılan pankartlar ve bayraklarla da yüzlerce vatandaş konvoya destek verdi. Üst geçitte; "Nehirden denize özgür Filistin", "Çocuklar ölüyor sessiz kalma" pankartları açılırken vatandaşlar üstlerine kırmızı boya sürerek yere uzandı ve yaşanan ölümlere tepki gösterdi.

200'den fazla sivil toplum kuruluşunun organizasyonuyla düzenlenen etkinliğe Kocaelili vatandaşlarda büyük destek verdi.

"Zulmün artık sona ermesini diliyoruz"

Yapılan zulme tepki gösteren Kocaeli Türk Chopper Motosiklet Kulübü Üyesi Fatih Ergezen, "İsrail'in Filistin'e yapmış olduğu zulme istinaden protesto olarak toplu bir sürüş gerçekleştireceğiz. Bu yapılan zulmün artık sona ermesini diliyoruz" diye konuştu.

"Bu eylemle yüreğimizin kanadığını göstermek istedik"

Konvoya katılan ATV'ci Muzaffer Şengül, "Aynı fikirde olduğumuz insanlarla burada olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bugün burada toplanma amacımız dünyanın hiçbir tarafına sesini duyuramamış mazlumlara ses olmak, Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu sonuna kadar göstermek içindir. Bu eylemle yüreğimizin kanadığını göstermek istedik. Eyleme katılan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu zulmün biran önce bitmesini istiyorum. Tüm mazlum, Müslüman halkların bir an önce insanlık onuruna ve gururuna yakışan huzura ve refaha kavuşmasını istiyoruz. Filistin'e özgürlük" şeklinde konuştu.

"Filistin'de yapılan zulme 'dur' demek için buradayız"

Kocaeli Arama Kurtarma Başkanı Fatih Uzuneli, "Filistin'de yapılan zulme tepki göstermek üzere, arama kurtarma ekibimiz ve diğer STK'ların desteğiyle de Filistin'de yapılan zulme 'dur' demek için, ateşkes çağrısı için burada bulunmaktayız" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ