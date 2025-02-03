Kocaeli\'de Terörle Mücadele Bilgileri

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Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Kurulu toplantısında yaptığı konuşmasında, "İlimizde ocak ayında PKK/KCK terör örgütünden 4 kişi gözaltına alınırken, 1'i tutuklandı. FETÖ'den 2, DEAŞ'tan 1 kişi tutuklandı" dedi.

Kocaeli'de Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Kurulu ocak ayı değerlendirme toplantısı, valilik binasında bulunan Karamürsel Alp Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş'ın önderliğinde gerçekleştirilen toplantıya; Deniz Eğitim ve Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Yücel Korkut, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Murat Bozkurt, Sahil Güvenlik Bot Komutanlığından Binbaşı Ziya Can Gürsoy, ilçe kaymakamları ile kurum daire müdürleri katıldı.

"Teröre göz açtırmayacağız"

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısında, yeni yılın ilk ayında ortaya çıkan güvenlik ve asayiş verilerini değerlendirdi. Aktaş, güvenlik kurumlarının 24 saat aralıksız vazifelerini sürdürdüğünü belirterek, "Ocak ayı içerisinde 4 PKK'lı gözaltına alındı. 1 tanesi tutuklandı. Diğer terör örgütleriyle de mücadelemiz devam etmekte. DEAŞ terör örgütüne üye olmaktan 1 kişi daha tutuklandı. FETÖ terör örgütü operasyonları çerçevesinde ise 2 kişi tutuklandı. 24 saat suçlulara göz açtırmadan çalışıyoruz. İlimizde kolluk kuvvetlerimiz tüm varlığıyla görevlerini gerçekleştirmektedir. Hem İl Jandarma komutanlığımız hem İl Emniyet Müdürlüğümüz asayiş suçlarının azalması konusundaki çalışmalarını devam ettirmektedir. Bu çerçevede suç oranlarının da geçtiğimiz ay ve yıllara göre azaldığını görmekteyiz" ifadelerini kullandı.

"Gençlerin zehirlenmesine izin vermeyeceğiz"

Vali Aktaş, zehir tüccarlarına göz açtırmadıklarını söyleyerek, "Gençlerimizin, vatandaşlarımızın zehirlenmesini önlemek için operasyonlar ciddi şekilde yürütülmektedir. Ocak ayında yürütülen operasyonlar kapsamında değişik miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken 86 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Son zamanlarda dolandırıcılık olayları artıyor özellikle Siber suçlar konusunda. İl emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekiplerimizin yürüttüğü çalışmalar sonucunda 34 kişi tutuklanmıştır. 78 sosyal medya hesabıyla ilgili çeşitli suçlardan işlem yapılmıştır" dedi. Organize suçlarla mücadeleye de devam ettiklerini söyleyen Aktaş, Kocaeli'de ocak ayında toplam 158 kişinin tutuklandığını ifade etti.

Vali İlhami Aktaş ve kurul üyelerinin katıldığı ocak ayına ilişkin verilen değerlendirildiği toplantıda; terör ve organize suç örgütleri, kaçakçılıkla mücadele, asayiş, trafik, GBT kontrolleri, aranan şahısların yakalanması, silah ve ruhsat kontrolleri, suç ve suçlularla mücadele, uyuşturucu arz ve talebi konusunda yapılan çalışmalar, düzensiz göçle mücadele gibi konuların ele alındığı bildirildi. - KOCAELİ