Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan Sanayi Sitesinde Çalışmaları İnceledi

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Koçarlı Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Koçarlı Belediye Başkan Adayı Nedim Kaplan Sanayi sitesinde yapılan çalışmaları yerinde incelerken, sanayi esnafını da ziyaret ederek taleplerini dinledi.

Başkan Kaplan, sanayi sitesinde köklü bir çalışma yaptıklarını, taşkınlara neden olan yağmur suyu hatlarını tamamen yenileyerek yolları da yenileme çalışmalarına başladıklarını ifade ederek, "Her yağmur yağdığında, sanayi dükkanlarını su basıyordu. Kanalizasyon çalışmasının tamamlanmasının ardından, yolları parke taşı ile kaplıyoruz" dedi. Sanayide faaliyet gösteren esnafların tamamını, iş yerlerinde ziyaret eden Kaplan, bir araya geldiği vatandaşlara hayırlı işler diledi. Meclis üyesi adaylarının da eşlik ettiği Kaplan, esnafların sorun ve taleplerini de dinledi.

Belediye tarafından sanayide yapılan altyapı ve üst yapı çalışmasını da inceleyen Başkan Kaplan, sanayide köklü bir çalışma yaptıklarını söyledi. Yaptıkları çalışmanın esnafa hayırlı olmasını dileyen Başkan Kaplan, "Sanayide 50-60 yıllık kanalizasyon meselesi vardı. Her yağışta iş yerlerine su basıyordu. Allah'a çok şükür o sorunu kökten çözüyoruz. Altyapı çalışmasını kendi imkanlarımız ile yaptık. 2 bin metre uzunluğunda, yaklaşık 15 bin metrekarelik parke taşı döşeme çalışmasına da başladık. Koçarlı'ya özgü kilim desenli yollarımızı, sanayide de uyguluyoruz. Toplam 4 milyon liralık bir çalışmaya imza atıyoruz. Sanayi esnafımızın en büyük sorununu çözdük, hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Sanayi esnafları da, hizmet için Belediye Başkanı Kaplan ve ekibine teşekkür ettiler. - AYDIN