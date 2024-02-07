Koçarlı Belediye Başkanı Sporculara Malzeme Desteği Verdi

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Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Koçarlı Belediye spor Kulübü sporcularına malzeme desteğinde bulundu.

Koçarlı Belediyespor Kulübü bünyesinde bulunan basketbol, voleybol ve futbol takımlarındaki sporculara, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'dan destek geldi.

Koçarlı Vali Şenol Engin Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen malzeme dağıtımında antrenörler ve sporcular hazır bulunurken, Başkan Kaplan sporcular ile tek tek ilgilenerek malzeme dağıtımını da yine kendi elleriyle yaptı.

Malzeme dağıtımında konuşma yaparak sporculara başarılar dileyen Belediye Başkanı Nedim Kaplan, "Çocuklarımızın heyecanlarını gördük ve destek olmak, Moral ve motivasyonları yükselsin ve yeni çocukları da teşvik etsin istedik. Ümit ediyorum ki bu heyecanları hiç bitmeyecek ve önümüzdeki maçlarda daha yüksek moral ile çıkarak başarılara koşacaklar. Diğer gençlerimize de örnek olacaklar" dedi.

İlçe genelinde spora ve sporcuya büyük önem verdiklerini ifade eden Başkan Kaplan, "Bizim toplamda basketbol, voleybol, atletizm, futbol, karate, tekvando, tenis gibi değişik branşlarda bine yakın aktif sporcumuz var. Bunların sayısını daha da arttırmak istiyoruz. Önümüzdeki günlerde yeni kapalı spor salonumuz, yüzme havuzumuz ve gençlik merkezimiz faaliyete geçtiğinde tüm spor dallarımızda sporcu sayımız daha da artacak. Gençlerimizi kötü alışkanlıklarından korumak, kollamak, onları teknoloji bağımlılığından uzaklaştırmak adına ve sağlıklı bir nesil oluşturmak adına gerek belediyemiz gerekse şahsım olarak daha fazla destek olmaya devam edeceğiz. Amacımız bütün çocuklarımıza ulaşmak" şeklinde konuştu.

Program Başkan Kaplan'ın konuşmasının ardından toplu fotoğraf çekimi ile son buldu. - AYDIN