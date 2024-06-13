Koçarlı Belediyesi Güdüşlü Mahallesi'nde Düğün Salonu İnşa Ediyor

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Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, Güdüşlü Mahallesi'nde yapılacak olan açık-kapalı düğün salonu için Mahalle Muhtarı Tarjan Arıcı ile birlikte incelemelerde bulundu.

Başkan Arıcı, Güdüşlü Mahallesi'ndeki açık-kapalı düğün salonu projenin kısa zamanda hazırlanarak yapımına başlanacağını ve mahalle sakinlerinin hizmetine sunulacağını belirtti. Başkan Arıcı, "Kısa zamanda projesi hazırlanarak yapımına başlayacağımız ve hemşerilerimizin hizmetine sunacağımız düğün salonu Güdüşlü'ye şimdiden hayırlı olsun" dedi.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte mahalle sakinleri modern ve kullanışlı bir mekana kavuşacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Güdüşlü Mahallesi Muhtarı Tarjan Arıcı da, yapılacak olan düğün salonunun mahalle için önemli bir ihtiyaç olduğunu belirterek Belediye Başkanı Özgür Arıcı'ya teşekkür etti. - AYDIN