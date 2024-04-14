Koçarlı Belediyesi Yeni Dönem Meclis Toplantısını Gerçekleştirdi

31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından Koçarlı Belediyesi, belediye meclis üyeleri, Belediye Başkanı Özgür Arıcı başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi. Meclis toplantısı öncesi yeni dönem meclis üyelerini tek tek tebrik ederek başarılar dileyen Başkan Arıcı, meclise yönelik yaptığı konuşmada birlik beraberlik vurgusu yaptı.
Konuşmasında duyduğu heyecanı dile getiren Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı; "İlk aday olduğum açıklandığında nasıl heyecanlandıysam aynı şekilde heyecanım devam ediyor. Bu heyecanımız hiç bitmesin ve Koçarlı'mıza, vatandaşlarımıza en iyi hizmette bulunmak için çalışacağız. Biz burada bir ekibiz. Halkımız için ne gerekiyorsa yapacağı ve ne gerekiyorsa birlikte yapalım. Herkesin fikirleri benim için çok önemlidir. Bütün fikirlere saygı duyarak değerlendireceğiz. Onun için birlik beraberlik içerisinde ilçemize hizmet edelim istiyorum. Benim meclis üyelerimizden tek ricam budur" diye konuştu.
Başkan Arıcı ayrıca, Koçarlı Belediyesi'ne layık olan bir başkan olarak görev yapmak istediğinin altını çizerek, "Kimsenin kalbini kırmadan, incitmeden, kimseye kötü söz söylemeden bir meclis yöneterek ne gerekiyorsa yapalım" dedi.
Başkan Arıcı'nın meclis açılış konuşmasının ardından gündem maddelerinin görüşmesine geçildi. Gerçekleşen gizli oylamalar ile Birinci Başkan Vekilliğine CHP'li meclis üyelerinden Yücel Şengün, ikinci başkan vekilliğine ise Hicrigül Eroğlu seçildi. Katip üyeliklere ise meclisin en genç üyeleri olan Tayfun Aygün ve Mehmet Bayar seçilirken, Encümen üyeliklerine Ali Uzunkaya ve Cevat Olgun oy birliği ile seçildi.
3 kişilik Plan ve Bütçe Komisyonu'na CHP'den Yücel Şengün ve Raci Aydemir, AK Parti'den ise Memduh Bircan seçilirken, 3 kişilik İmar Komisyonu üyeliklerine de CHP'den Halil İbrahim Yaraşık ile Mevlüt Çıntar, AK Parti'den ise Murat Uncu oy birliği ile seçildi.
Meclise sunulan ek gündem maddesi ile de Koçarlı Menderes Anonim Şirketi Müdürlüğü'ne Cevat Olgun getirilirken, Personel Limited Şirketi Müdürlüğü'ne ise Muharrem Çetin getirildi. Önceki dönem Belediye Başkanı Nedim Kaplan tarafından hazırlanan 2023 yılı faaliyet raporu görüşmeleri sonunda CHP'nin 10 red, AK Parti'nin 6 evet oyu ile faaliyet raporu onaylanmadı. - AYDIN
Son Dakika › Yerel › Koçarlı Belediyesi Yeni Dönem Meclis Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika
Sony Bank, Polygon ağı üzerinde Japon Yeni'ne sabitlenmiş stablecoin'i geliştirmek için bir pilot projeye başladı. Bu yenilikçi adım, Sony'nin oyun ve spor alanlarındaki entelektüel mülkiyetlerini tanıtmak için düşük işlem ücretlerinden yararlanmayı hedefliyor. Japonya'da stablecoin hareketliliği, TerraUSD'nin çöküşünün ardından kullanıcı korumasını amaçlayan yeni düzenlemelerle hız kazandı.
Keçiören'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni kazanan Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Mesut Özarslan, mazbatasını alarak görevine başladı.
Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien açıklarında meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, kayıp sayısı ise 18 olarak açıklandı. Son 25 yılın en büyük depremi olan bu olayda binden fazla kişi yaralandı.
Bilecik'in Söğüt ilçesinde gerçekleşen devir teslim töreni ile Ferhat Durgut makam koltuğuna oturdu. Seçilen Belediye Başkanı Ferhat Durgut, görevine başladı ve teşekkürlerini iletti.
31 Mart seçimleri sonrası birçok yerde sonuçlara itiraz edilirken, seçim kurulları itirazların bazılarını kabul etti. Yeniden sayım işlemlerinin dışında Ardahan, Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesi, Aksaray'ın Güzelyurt ilçesi, Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesi ve Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde seçimler iptal edildi. Nihai kararın verilmesinin ardından bu yerlerde 2 Haziran'da yeniden sandık kurulacak.
Yerel seçimlerde Beyağaç Belediye Başkanı seçilen Sezayi Pütün, görevi 3 dönemdir başkanlık yapan Mustafa Akçay'dan devraldı. Pütün, teşekkür konuşması yaparken Akçay da destek sözü verdi.
Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, göreve başladığı ilk gün belediye bahçesinde vatandaşlarla ve personellerle buluştu. Çerkez, yaptığı konuşmada ilçenin sevgi ilçesi haline dönüştürüleceğini ve kimsesizlerin kimsesi olacaklarını söyledi.
Çilimli'de yapılan mazbata töreninde AK Parti Çilimli Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız, görevine başladı. Törene AK Parti yetkilileri ve partililer katıldı.
31 Mart yerel seçimlerini kazanan AK Parti Yığılca Belediye Başkan Adayı Selami Savaş, mazbatasını alarak göreve başladı. Mazbata törenine AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ve İlçe Başkanı Oktay Uğurlu da katıldı.
31 Mart yerel seçiminde Denizli'nin Çal ilçesinde Belediye Başkanı seçilen Ahmet Hakan, mazbatasını alırken duygularını paylaştı. Başkan Hakan, tüm Çal halkına eşit hizmet edeceğini ve Çal'ı hep birlikte yöneteceklerini belirtti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi tarafından restore ettirilerek ayağa kaldırılan tarihi Kayseri Mahallesi'nde çekimleri devam eden Kara Ağaç Destanı dizisinin setini ziyaret ederek, dizi oyuncuları ile bir araya geldi.
Eskişehir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği tarafından düzenlenen iftar programında üyeler bir araya geldi. Programda yapılan konuşmalarda, belediye başkanlarına başarılar dileyerek, hizmet sözü verildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?