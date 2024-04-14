Koçarlı Belediyesi Yeni Dönem Meclis Toplantısını Gerçekleştirdi

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31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından Koçarlı Belediyesi, belediye meclis üyeleri, Belediye Başkanı Özgür Arıcı başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi. Meclis toplantısı öncesi yeni dönem meclis üyelerini tek tek tebrik ederek başarılar dileyen Başkan Arıcı, meclise yönelik yaptığı konuşmada birlik beraberlik vurgusu yaptı.

Konuşmasında duyduğu heyecanı dile getiren Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı; "İlk aday olduğum açıklandığında nasıl heyecanlandıysam aynı şekilde heyecanım devam ediyor. Bu heyecanımız hiç bitmesin ve Koçarlı'mıza, vatandaşlarımıza en iyi hizmette bulunmak için çalışacağız. Biz burada bir ekibiz. Halkımız için ne gerekiyorsa yapacağı ve ne gerekiyorsa birlikte yapalım. Herkesin fikirleri benim için çok önemlidir. Bütün fikirlere saygı duyarak değerlendireceğiz. Onun için birlik beraberlik içerisinde ilçemize hizmet edelim istiyorum. Benim meclis üyelerimizden tek ricam budur" diye konuştu.

Başkan Arıcı ayrıca, Koçarlı Belediyesi'ne layık olan bir başkan olarak görev yapmak istediğinin altını çizerek, "Kimsenin kalbini kırmadan, incitmeden, kimseye kötü söz söylemeden bir meclis yöneterek ne gerekiyorsa yapalım" dedi.

Başkan Arıcı'nın meclis açılış konuşmasının ardından gündem maddelerinin görüşmesine geçildi. Gerçekleşen gizli oylamalar ile Birinci Başkan Vekilliğine CHP'li meclis üyelerinden Yücel Şengün, ikinci başkan vekilliğine ise Hicrigül Eroğlu seçildi. Katip üyeliklere ise meclisin en genç üyeleri olan Tayfun Aygün ve Mehmet Bayar seçilirken, Encümen üyeliklerine Ali Uzunkaya ve Cevat Olgun oy birliği ile seçildi.

3 kişilik Plan ve Bütçe Komisyonu'na CHP'den Yücel Şengün ve Raci Aydemir, AK Parti'den ise Memduh Bircan seçilirken, 3 kişilik İmar Komisyonu üyeliklerine de CHP'den Halil İbrahim Yaraşık ile Mevlüt Çıntar, AK Parti'den ise Murat Uncu oy birliği ile seçildi.

Meclise sunulan ek gündem maddesi ile de Koçarlı Menderes Anonim Şirketi Müdürlüğü'ne Cevat Olgun getirilirken, Personel Limited Şirketi Müdürlüğü'ne ise Muharrem Çetin getirildi. Önceki dönem Belediye Başkanı Nedim Kaplan tarafından hazırlanan 2023 yılı faaliyet raporu görüşmeleri sonunda CHP'nin 10 red, AK Parti'nin 6 evet oyu ile faaliyet raporu onaylanmadı. - AYDIN