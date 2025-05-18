Kocasinan\'da Yeni Bir Cazibe Merkezi: Hacı Mustafa Tarman Kültür Merkezi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; açılışa gün sayan ve içerisinde biyolojik göletin de bulunduğu Hacı Mustafa Tarman Kültür Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Merkezin yeni haliyle her alanda dolu dolu, verimli vakit geçirilecek bir yer olacağını belirten Başkan Çolakbayrakdar, farklı konsept çalışmaların yer aldığı ve şehrin en eşsiz kütüphanesinin, 7'den 70'e herkesin vazgeçilmez mekanı olacağını söyledi.

Erkilet bölgesindeki Hacı Mustafa Tarman Kültür Merkezi'ndeki çalışmaları kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'a değer katan ve çehresini değiştiren projelere imza attıklarını vurguladı. Başkan Çolakbayrakdar, gençler başta olmak üzere 7'den 70'e herkesin ilgisini çekeceği ve farklı konsept çalışmaların yer aldığı kütüphanenin, yeni bir cazibe merkezi olacağının altını çizerek; "Hacı Mustafa Tarman Kültür Merkezi'nde çalışmalarımızı tamamladık. Açılış için artık gün sayıyoruz. Kütüphanenin kitaplarının yerleştirilmesi, iç tefrişatı ve donanımların hazırlanmasıyla ilgili çalışmalarımız hızla devam ediyor. Sayılı günler sonra, Allah nasip ederse, resmi açılışımızı gerçekleştireceğiz. Bu kültür merkezi, vatandaşlarımızın faydalanabileceği, gençlerimizin ders çalışıp kitap okuyabileceği, çocuklarımızın keyifli vakit geçirebileceği ve 7'den 70'e herkese hitap eden yeni bir sosyal yaşam alanı olacak. Kocasinan bölgesine hizmet verecek olan bu merkezde; genel kütüphaneler, çocuk kütüphanesi, masal odası ve konferans salonu gibi çeşitli alanlar yer alacak. Böylece farklı yaş gruplarına hitap eden etkinlikler ve faaliyetler düzenlenebilecek. Hacı Mustafa Tarman Kültür Merkezi'nin, başta bölgemiz olmak üzere şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadeleri kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'ı her alanda daha ileriye taşıyarak en güzel hizmetleri vatandaşın hizmetine sunmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi. - KAYSERİ