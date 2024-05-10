Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Yunanistan'daki Türkler ile buluştu - Son Dakika
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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Yunanistan'daki Türkler ile buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Yunanistan\'daki Türkler ile buluştu

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Yunanistan'daki Türkler ile bir araya geldi. Başkan Altay, Türk dünyasının birlik ve beraberliğini güçlendirmek amacıyla yapılan görüşmelerin mutluluk verici olduğunu ifade etti.

10.05.2024 16:58  Güncelleme: 17:00
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Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Yunanistan'daki Türkler ile buluştu.

TDBB olarak Türk dünyasının farklı bölgelerindeki soydaşlarla bir araya gelmenin ve onların yanında olmanın önemine vurgu yapan Başkan Altay, Türk dünyasının birlik ve beraberliğini güçlendirmek adına böylesi etkileşimlerin çok kıymetli olduğunu ifade etti. Başkan Altay, yapılan görüşmelerin mutluluk verici olduğunu ifade ederek, "Yunanistan'da yaşayan soydaşlarımızla bir araya gelmek büyük bir mutluluk. Ziyaretlerimiz kapsamında Gümülcine Başkonsolosumuz Aykut Ünal, Yunanistan DEB Partisi Genel Başkanı Çiğdem Asafoğlu, Gümülcine Türk Gençler Birliği Başkanı Sedat Hasan, Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif, İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa, İskeçe Milletvekili Hüseyin Zeybek ve İskeçe Türk Birliği'ne yaptığımız ziyaretler çok güzel bir atmosferde gerçekleşti. Daha sonra İskeçe Çınar Camii'nde soydaşlarımızla Cuma namazında bir araya geldik. Bizleri en iyi şekilde karşılayan ve ağırlayan kardeşlerimize misafirperverlikleri için teşekkür ederim" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Yunanistan'daki Türkler ile buluştu - Son Dakika

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