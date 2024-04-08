Konya\'da muhtar adayı seçilemeyen kişi, teşekkür pankartlarıyla mahalle sakinlerine minnettarlığını gösterdi

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Konya'nın Karapınar ilçesinde 2019 yılında yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde mahallesinde muhtar adayı olan ve seçilemeyen Zafer Öztaş, buna rağmen pankartlar hazırlatıp mahalle sakinlerine teşekkür etti. 31 Mart seçimlerinde mahallesinde tekrar aday olan Zafer Öztaş, bu seçimde kazanarak muhtar seçildi.

İlçeye bağlı Zafer Mahallesinde 1999-2004 yılları arasında muhtarlık yapan esnaf Zafer Öztaş (54), 2019 yılında yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde muhtar adayı oldu. Bu seçimlerde kazanamayan Zafer Öztaş, seçimi kaybetmesine rağmen pankartlar yaptırarak mahalle sakinlerine teşekkür etti ve 2024 seçimlerinde tekrardan aday olacağını ifade etti. 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde tekrardan aday olan Zafer Öztaş, 6 adayın yarıştığı seçimlerde 379 oy alarak 20 yıl aradan sonra tekrar Zafer Mahallesi muhtarı oldu.

Muhtar Zafer Öztaş, 2019 yılında seçimi kaybettiğini ifade ederek, "Seçimi kaybetmeme rağmen mahalleme teşekkür ettim. Kaybetmem önemli değildi. Mahalleli seçmenimin takdiri böyleymiş. 'Nasip değilmiş, hayırlısı böyleymiş' dedim. Kaybettiğim gün gelecek seçim için adaylığımı açıkladım. 5 yıl boyunca çalıştım ve bu seçimde muhtar oldum. Seçim öncesinde mahallemin bütün girişlerine güvenlik kamerası yerleştireceğimi, ışıklı sokak isimlerini yazdıracağımı ve daha bir çok vaatte bulundum. Şimdi bunların hepsini yerine getireceğim. 5 yıl boyunca oy veren vermeyen herkese hizmet edeceğim. Onların güvenini boşa çıkarmayacağım. Diğer aday arkadaşlarıma da centilmence yarışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Hem kaybederken hem de kazanırken teşekkür etmem çok büyük katkı yaptı" dedi. - KONYA