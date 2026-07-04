Konya'da Yanlış Tespit, 70 Bin Tasarruf - Son Dakika
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Konya'da Yanlış Tespit, 70 Bin Tasarruf

Konya\'da Yanlış Tespit, 70 Bin Tasarruf
04.07.2026 10:05
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Konya'da motor arızası denilen araçta, 10 bin liralık fan motoru arızası tespit edildi.

Konya'da bir kişi otomobilinden gelen ses üzerine gittiği tamircinin 'Motor arızası, 70-80 bin lira aralığında ücretle tamir edilmesi gerek' demesi üzerine aracını ekspertize götürdü. Burada yapılan incelemede otomobilin, 10 bin liralık soğutma fan motorunun arızalı olduğu ortaya çıktı.

Konya'da yaşayan A.D., 2016 model otomobilinden gelen sesin kaynağını öğrenmek için şehir merkezinde bir tamirciye gitti. Burada yapılan incelemede tamirci, 'Motor arızası 70-80 bin lira aralığında ücretle tamir edilmesi gerek' dedi. Bunun ardından bir tanıdığının önerisi üzerine A.D. aracını alarak ekspertize gitti. Burada yapılan inceleme sonrası hazırlanan raporda aracın, 10 bin liralık soğutma fan motorunun arızalı olduğu ortaya çıktı. Hazırlanan raporu gören A.D. aracı farklı bir tamirciye götürerek tamir ettirdi.

Sibop sesi diye geldi, fan motoru çıktı

Aracın arızasını tespit eden oto ekspertiz uzmanı Şenol Uysal, "Sibop sesi var diye bir araç geldi. Arabanın sesi, gayet gürültülü bir şekilde çıkıyordu. Sibop sesine çok benziyor ama biz yaptığımız incelemeden sonra baktığımızda radyatör fanının bozuk olduğunu, fandan geldiğini arkadaşlara gösterdim. Buna bir iki ustaya gitmişler. 'Bu sibop kapak açılması lazım' demişler sadece radyatör fanı bozuk. Yani şimdi fan cüzi bir miktar, siboplar pahalı. Motorun kapak açılması pahalı bir şey, gösterdim, oradaki boşluğu elimle aldığım zaman sesin kesildiğini gördüler. Müşteriler de 'abi bu kadar basit bir şey miydi' diye teşekkür etti" dedi.

"10 bin lira nerede 70-80 bin lira nerede"

Şenol Uysal, "100 bin lira civarında bir masraftan kurtuldu müşterimiz. Bu fiyat meblağı değişir tabii açılıp ve açtıktan sonra neleri göreceğini ama öyle bir masrafı olmadığı halde masraf var demek de yanlış. Bilmediği bir yere gitse onun 'sibop sesi diye güzelce yaptık' diyecekler. Radyatörü değiştirecekler o parayı da onlardan fazlasıyla alacaklar. Yani onu oradan kurtardığımız için sevindiler. Teşekkür ettiler, basit şeyler basit çözümleri olabiliyor. Bir yerden fiyat almayın, birkaç yerden fiyat alarak teyit ettirin. En sonunda doğru yere varılacaktır. Bize gelmeseydi sanayide bir tamirciye gitmiş olsaydı onun 'sibop sesi var' diye kapağı açacaktı, zaten kapakta olmadığı da belliydi. Orada radyatör fanı da değiştirecekti 8 -10 bin lira civarında. 10 bin lira nerede 70-80 bin lira nerede, yazık günah insanların parasına. Dikkat etsinler" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Ekonomi, Konya, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Konya'da Yanlış Tespit, 70 Bin Tasarruf - Son Dakika

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