Konya'daki Meke Gölü ve Acıgöl Polonyalı turistleri ağırladı - Son Dakika
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Konya'daki Meke Gölü ve Acıgöl Polonyalı turistleri ağırladı

Konya\'daki Meke Gölü ve Acıgöl Polonyalı turistleri ağırladı

Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan Meke Gölü ve Acıgöl, Polonyalı turistleri ağırladı. Meke Gölü ve Acıgöl, yaz mevsiminde doğal güzellikleri ve kolay ulaşımı sebebiyle en çok ziyaret edilen yerler arasında yer alıyor. Polonyalı aile, göl kenarında kamp yaparak güzel vakit geçirdi. Gölün kurumasına rağmen turistler gün batımı ve gün doğumunu izleyip fotoğraf çekiyor. Marek ve Mitostawa Eva Pawlikowscei çifti ve çocukları Martyna ile Matylda, Türkiye'de doğal güzellikleri keşfetmek ve kamp yapmak için tercih ettiklerini belirtti.

03.07.2024 13:56
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Konya'nın Karapınar ilçesinde buluna Meke Gölü ve Acıgöl bu defa Polonyalı misafirlerini ağırladı.

Yaz mevsiminde ilçede bulunan doğal güzelliklerden Meke Gölü ve Acıgöl ulaşımı kolay olması sebebi ile en çok ziyaret edilen yerler arasında. Özellikle Fransız, Almanya, İsviçre ve Hollandalı turistler gölleri ziyaret ediyor. Meke Gölüne gelen turistler gölün kurumasına rağmen gün batımı ve gün doğumunu izleyip bol bol fotoğraf çekiyor. Meke Gölünü ziyaret eden Polonyalı aile 2 çocuğu ile birlikte göl kenarında kamp yapıp gönüllerince vakit geçirdi. Marek ve Mitostawa Eva Pawlikowscei çifti ve çocukları Martyna ile Matylda Meke Gölünde karavanları ile kamp yapmanın keyfini yaşadı.

Marek Pawlikowscei 11 gündür Türkiye'de olduklarını belirterek, "İlk defa geldiğimiz Türkiye'de şehirlerden daha çok doğal güzellikleri olan yerleri gezip kamp yapmak istiyoruz. Kalabalık şehirler gürültülü. Tatil yapmak için bizlerin tercih ettiği yerler değil. Biz daha çok kendimizi dinleyeceğimiz yerleri tercih ediyoruz. Bir süre daha Türkiye'de kalacağız. Meke Gölü görünümü itibari ile müthiş manzarası olan bir yer. Ama su olmaması üzücü. Buna rağmen hala etkileyici" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Konya'daki Meke Gölü ve Acıgöl Polonyalı turistleri ağırladı - Son Dakika

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