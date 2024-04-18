Konyaaltı Belediye Başkanı Personelle Bir Araya Geldi

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Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, merkez binada görev yapan personelle bir araya geldi. Başkan Kotan, "Sizlerden tek isteğim işinizi layıkıyla yapmanız. Konyaaltı halkına hep birlikte hizmet edeceğiz" dedi.

Başkan Kotan, belediye hizmet binasında görev yapan personelle toplantı yaptı. Her ay personelle bir araya geleceğini, personelin sıkıntı ve isteklerini dinleyeceğini, ayrıca ilçeye yaptıkları hizmetler hakkında da görüş alışverişinde bulunacaklarını dile getiren Başkan Kotan, şunları söyledi:

"HER ŞEYİYLE ÖRNEK BİR BELEDİYE OLMALIYIZ"

"Sizlerden tek isteğim işinizi layıkıyla yapmanız. Seçim süreci, seçim sürecinde kalmıştır, bizler önümüze bakacağız. Beni Konyaaltı halkı seçti. Onların oylarıyla buradayım. Onlara karşı da hizmet borcum var. Konyaaltı'nı daha güzel hale getirmek için çalışacağız. Bunu elbette tek başıma değil, sizlerle beraber yapacağız. Benim ekibim sizlersiniz. Sizlerden özveriyle çalışmanızı bekliyorum. Sizler bana güvenin, ben size güveneyim. Ben her koşulda yanınızda olurum. Burası bir devlet kurumu. Devlet kurumuna yakışır vizyonda bir ekip olmamız lazım. Her şeyiyle örnek bir belediye olmalıyız."

Konyaaltı Belediyesi olarak gerekli tasarruf tedbirlerini alacaklarını da dile getiren Başkan Kotan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"TASARRUF TEDBİRLERİ ALACAĞIZ"

"Ülkemiz ekonomik bir sıkıntıdan geçiyor. Belediyeler de doğal olarak ekonomik olarak buhrandan etkileniyor. Bizler yönetim kademesi olarak tasarruf tedbirleri almak zorundayız. Çünkü biz Konyaaltı'ndaki halkımızın vergisiyle hizmet etmekle yükümlüyüz. Bunları yaparken de en adil, en şeffaf, en disiplinli şekilde yapmakla mükellefiz."