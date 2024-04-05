Köpeğiyle Tehlikeli Yolculuk Yapan Motosikletli Şahıslara Tepki

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Hem köpeğin hem de kendi canlarını hiçe saydılar: Tehlikeli yolculuk kamerada

BURSA - Bursa'da 2 kişi kangal cinsi köpeği aralarına alıp motosikletle trafikte seyrederken görüntülendi. Hem köpeğin hem de kendi canlarını hiçe sayan motosikletli şahıslara sosyal medyada bir çok kişi tepki gösterdi.

Edinilen bilgiye göre, görüntüler Yalova yolu TOFAŞ Otomobil Fabrikası önünde çekildi. Ortalarına bindirdikleri kangal cinsi çoban köpeği ile birlikte trafikte seyreden motosikletli 2 kişiyi gören vatandaşlar motosiklet üzerindeki köpeği ve 2 kişiyi kayda aldı. Canlarını hiçe sayan şahıslar otoyol üzerinde kucaklarında köpekle uzun süre seyretti. O anları kayda alan bir kişi görüntüleri sosyal medyada paylaşınca motosiklet üzerindeki 2 kişiye vatandaşlar tepki gösterdi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldığı öğrenildi.