Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından 31 Aralık gecesi gerçekleştirilecek yeni yıl kutlamaları kapsamında, ünlü sanatçı Koray Avcı sahne alacak.
Atatürk Kent Meydanı'nda saat 22.00'de başlayacak olan konserde sevilen sanatçı Koray Avcı Aydınlılara sevilen şarkılarıyla unutulmaz bir gece yaşatacak. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tüm Aydınlıları Koray Avcı'nın konsere davet etti. - AYDIN
Son Dakika › Yerel › Koray Avcı, Aydın'da Yeni Yıl Kutlamalarında Sahne Alacak - Son Dakika
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