Körfez\'de Fırın Denetimleri Gerçekleştirildi

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Körfez'de zabıta ekipleri ilçe genelindeki fırınlarda fiyat ve gramaj denetimi gerçekleştirdi.

Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki fırınlarda fiyat ve gramaj denetimi gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde ekmek gramajlarının standartlara uygunluğu titizlikle kontrol edilirken, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatlarının eksiksiz olup olmadığı da incelendi.

Denetimlere katılan yetkililer, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir ürünlere ulaşabilmesi için gece gündüz demeden sahada olduklarının altını çizerek, kurallara uymayan işletmelere gerekli yasal işlemlerin uygulandığı belirtti. - KOCAELİ