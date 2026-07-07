Köy Muhtarı Sinek Sorununa İlaçlama ile Çözüm Buldu - Son Dakika
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Köy Muhtarı Sinek Sorununa İlaçlama ile Çözüm Buldu

Köy Muhtarı Sinek Sorununa İlaçlama ile Çözüm Buldu
07.07.2026 10:20
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Bilecik'te Kurşunlu Köyü Muhtarı, sinek sorununu çözmek için köyde ilaçlama çalışmaları başlattı.

Bilecik'te bir köy muhtarı artan sinek sorunu el atarak, ilaçlama çalışmalarını kendi başlattı.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Kurşunlu Köyü'nde yaz aylarıyla birlikte artan sinek sorunu, vatandaşları ve üreticileri adeta canından bezdirdi. Evde, sokakta, bahçede ve tarlada rahat nefes alamayan köylüler, yıllardır devam eden sorunun kalıcı olarak çözülmesini istiyor.

Tarlada çalışan üreticiler, sineklerin iş verimini düşürüyor

Özellikle tarım sezonunun en yoğun döneminde ortaya çıkan sinek istilası nedeniyle çiftçiler hem çalışmalarını güçlükle sürdürüyor hem de günlük yaşamlarında büyük sıkıntı yaşıyor. Tarlada çalışan üreticiler, sineklerin iş verimini düşürdüğünü, çocuklardan yaşlılara kadar herkesin bu durumdan olumsuz etkilendiğini ifade etti.

Köyün farklı noktalarını tek tek ilaçladı

Sorunun çözümü için devletten destek beklemek yerine harekete geçen Kurşunlu Köyü Muhtarı Fahrettin Doğruk, ilaçlama çalışmalarını bizzat başlattı. Köyün farklı noktalarını tek tek ilaçlayan Doğruk'un özverili çalışması, köy halkının takdirini topladı.

Vatandaşlar, geçici çözümlerin yanı sıra kalıcı ve kapsamlı bir mücadele programının hayata geçirilmesini talep etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gölpazarı, 3. Sayfa, Kurşunlu, Bilecik, Çevre, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Köy Muhtarı Sinek Sorununa İlaçlama ile Çözüm Buldu - Son Dakika

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