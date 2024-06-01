Köyceğiz İlkokulu ve Ortaokulu Yılsonu Şenliği - Son Dakika
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Köyceğiz İlkokulu ve Ortaokulu Yılsonu Şenliği

Köyceğiz İlkokulu ve Ortaokulu Yılsonu Şenliği

Köyceğiz İlkokulu ve Ortaokulu tarafından düzenlenen yılsonu şenliğinde öğrenciler, gösterileriyle yeteneklerini sergiledi. Tiyatro, orkestra, halk oyunları ve sergi gibi etkinlikler büyük beğeni topladı. Okul müdürü, öğretmenler ve velilere teşekkür ederek vedalarını dile getirdi.

01.06.2024 09:48
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Köyceğiz İlkokulu ve Ortaokulu tarafından gerçekleştirilen yılsonu şenliğinde, öğrenciler hazırladıkları gösterilerle yeteneklerini sergilediler.

Köyceğiz İlkokulu ve Ortaokulu tarafından öğrenciler için yılsonu şenliği gerçekleştirildi. Okul bahçesinde düzenlenen şenlikte öğrenciler sanatsal yeteneklerini sergiledi. Tiyatro gösterisi ile başlayan şenlik, orkestra, halk oyunları, davul zurna ekibinin performanslarıyla devam ederken, öğrencilerin performansları da büyük beğeni topladı. Ayrıca resim ve teknoloji tasarım dersinde öğrenciler tarafından yapılan eserler de açılan sergi ile görücüye çıktı.

Etkinlik ile ilgili açıklama yapan Köyceğiz Ortaokulu Müdürü Coşkun Öztürk; "Okulumuz öğretmen ve öğrencileri ile yıl boyunca büyük bir gayretle hazırlandığımız yılsonu şenliğimizi gerçekleştirdik. Kaybedilecek hiç bir insan yoktur, inancıyla çıktığımız yolda çok güzel çalışmalara imza attık. İnsanların hayatlarına dokunmaya, onlara ışık olmaya çalıştık. Öğretmenleri olarak bu akşamki vicdani sorumluluğumuz buydu ve bunu başarmaktan gurur duyduk. Çalışmalarımızı büyük bir gayretle destekleyen ve bir yıllık süre içerisinde birlikte çalışmaktan keyif aldığım öğretmen, öğrenci ve velilerimize sonsuz teşekkürler. Vedaların en güzelini yaşadım, heybemde çok güzel hatıralar biriktirdim. İyi ki yolumuz kesişmiş. Hiçbir zaman bizleri yolculuğumuzda yalnız bırakmayan bu akşam da bizleri katılımı ile onurlandıran İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Kerem Karahan, okul müdürü arkadaşlarımız ve değerli misafirlerimize çok teşekkür ederiz. Denizyıldızlarımızın yolu açık olsun" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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