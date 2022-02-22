Küçükçekmece Belediye'sinden balkon çökmesi ile ilgili açıklama - Son Dakika
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Küçükçekmece Belediye'sinden balkon çökmesi ile ilgili açıklama

22.02.2022 15:24
Küçükçekmece Belediye'sinden balkon çökmesi ile ilgili açıklama

Küçükçekmece Belediyesi Söğütlüçeşme Mahallesi'ndeki Balkonu Çöken Bina ile ilgili açıklama yaptı.

Küçükçekmece Belediyesi Söğütlüçeşme Mahallesi'ndeki Balkonu Çöken Bina ile ilgili açıklama yaptı.

Küçükçekmece Belediyesi Söğütlüçeşme Mahallesindeki Balkonu Çöken Bina ile ilgili yaptığı açıklamada, "Dün akşam saatlerinde Küçükçekmece Söğütlüçeşme Mahallesi 2. Sümbül Sokak'ta yaşanan 3 katlı bir binanın 2'nci ve 3'üncü katlarındaki dairelerin balkonlarının çökmesi üzerine zabıta ekiplerimiz kısa sürede bölgeye intikal ederek, gerekli önlemleri almışlardır. Belediye ekiplerimiz, binayı tahliye ederek, binada asılı kalan demir ve beton parçaları uzaklaştırarak bina çevresinde tehlike oluşturabilecek tüm etkenlere karşı çalışmaları yapmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda çevreye zarar verebilecek unsurlar belediyemizce izole edilmiş olup bahse konu yapı ile alakalı detaylı inceleme çalışmaları devam etmektedir.

Küçükçekmece Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucunda; Küçükçekmece İlçesi, Söğütlü Çeşme Mahallesi, 2.Sümbül Sokak, No: 6 daki bina, her ne kadar yasal olsa da yapım tarihi itibarıyla eski olması sebebiyle performans kaybına uğradığı ve herhangi bir depreme karşı risk oluşturabileceği göz önünde bulundurularak, bina sakinlerine kentsel dönüşüm kanunu çerçevesinde binanın yenilenmesinin daha uygun olacağına yönelik bilgi verilmiştir" ifadeleri kullanıldı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Küçükçekmece Belediye'sinden balkon çökmesi ile ilgili açıklama - Son Dakika


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