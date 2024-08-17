Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan Erzurum\'da sergileri gezdi

Yerel

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve beraberindeki heyet kale önünde açılan "Türkiye Güzellikleri" temalı sergiyi gezdi.

Sümmani Baba Aşıklar Kıraathanesinde halk ozanlarının saz eşliğinde sundukları hikayeleri dinleyen heyet; Yakutiye Medresesinde açılan "Suyun Üstündeki Rüya: Kudüs", Atatürk Üniversitesi Sanat Galerisi'nde açılan "Gelenekten Sanata: Erzurum Yöresi Halı ve Kilim Sergisi", Güzel Sanatlar Fakültesi öğrenci ve öğretim elemanları tarafından hazırlanan "Geleneksel Türk Sanatları Sergisi" ve Erzurum Kongre Binasında açılan "Bizden: Ebru Sergisi"ni ziyaret ettiler. - ERZURUM