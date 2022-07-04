Kurban kesim yerleri için başvurular başladı

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, kurban kesim yerleri için başvuruların başladığını belirtti.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş tarafından kurban kesim yerlerini hakkında bir mesaj yayımlandı. Kesim yerlerine olan başvuruların başladığının belirtildiği mesajda Yoldaş, "Kurban Bayramı'nda toplu kesim yerlerin yapılacağı, geçici kurban kesim yerlerin başvuruları başlamış olup, kontrollerinin yapılması, izinlendirilebilmesi için Bilecik Müftülüğüne başvuruların ivedilikle yapılması gerekmektedir" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK