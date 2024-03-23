Kuşadası Belediye Başkanı Adaletsizlik İçin Karar Aldı - Son Dakika
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Kuşadası Belediye Başkanı Adaletsizlik İçin Karar Aldı

Kuşadası Belediye Başkanı Adaletsizlik İçin Karar Aldı

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kapalı pazar yerindeki yer tahsislerinde yaşanan adaletsizliği çözmek için önemli bir karar aldı. Kapalı Pazar yerindeki yönetim bakımından oluşturulan adaletsiz durum ortadan kalkıncaya tahsisli alanların ihaleye çıkmayacağının müjdesini verdi.

23.03.2024 11:05  Güncelleme: 11:11
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Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kapalı pazar yerindeki yer tahsislerinde yaşanan adaletsizliği çözmek için önemli bir karar aldı. Kapalı Pazar yerindeki yönetim bakımından oluşturulan adaletsiz durum ortadan kalkıncaya tahsisli alanların ihaleye çıkmayacağının müjdesini verdi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kapalı pazar yerinde yer tahsisleri pazar esnafımız açısından adaletsiz sonuçlar doğuruyor. Pazarcılık mantığına uygun olmayan sonuçlar ortaya çıkıyor ve bundan pazar esnafımız zarar görüyordu. Yöntem bakımından ortaya çıkan bu adaletsizlik giderilene kadar daha önce yer tahsisi yapılan yerleri yeniden ihaleye çıkartmayacağım. Dün olduğu gibi bugünde pazarcı esnafımızın yanında olmaya onları haklarını korumaya devam edeceğim" dedi.

Alınan kararın mutlulukla karşılandığını belirten pazarcı esnafları ise Başkan Ömer Günel'e teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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