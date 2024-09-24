Kuşadası Belediyesi Ada Mobil Uygulamasını Hayata Geçirdi - Son Dakika
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Kuşadası Belediyesi Ada Mobil Uygulamasını Hayata Geçirdi

Kuşadası Belediyesi Ada Mobil Uygulamasını Hayata Geçirdi

Kuşadası Belediyesi, "Kuşadası cebinde, hayat elinde" sloganıyla Ada Mobil uygulamasını tanıttı. Uygulama sayesinde vatandaşlar, belediyecilik işlemlerini daha hızlı ve kolay bir şekilde yapabilecek.

24.09.2024 09:52  Güncelleme: 09:53
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(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi, Ada Mobil uygulamasını hayata geçirdi. Uygulama ile ilçeye ilişkin önemli bilgilere ulaşılabilecek. Belediye Başkanı Ömer Günel, "Kısa süre önce yaşama geçirdiğimiz Adalı Kart'ın ardından Ada Mobil uygulaması da hemşehrilerimize önemli kolaylıklar ve avantajlar sağlayacak. Uygulama ile Kuşadası'nda yaşamak bir dokunuş kadar kolay olacak" dedi.

Kuşadası Belediyesi'nin mobil uygulaması Ada Mobil hizmete girdi. "Kuşadası cebinde, hayat elinde" sloganı ile hazırlanan Ada Mobil uygulaması, Tarihi Kervansaray'da düzenlenen bir toplantı ile tanıtıldı.

Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Ömer Günel, dijital ve teknolojik gelişmeleri yakından takip etmenin turizm kentleri açısından önemine dikkat çekerek, 2 yıldır hazırlıkları sürmekte olan uygulamayı ilçe ile buluşturmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını ifade etti.

Belediyeye gitmeden pek çok hizmete ulaşma imkanı sunan Adalı Kart'ın önemli hizmet ve bilgileri de içerdiğini belirten Başkan Ömer Günel, "Kısa süre önce yaşama geçirdiğimiz Adalı Kart'ın ardından Ada Mobil uygulaması da hemşehrilerimize önemli kolaylıklar ve avantajlar sağlayacak. Uygulama ile Kuşadası'nda yaşamak bir dokunuş kadar kolay olacak" diye konuştu. Günel, uygulamanın hazırlık sürecine katkı sunan tüm ekip arkadaşlarına teşekkür etti.

Uygulama ile vatandaşlar, belediyecilik işlemlerini daha kolay ve hızlı bir şekilde yapabilecek. E-belediye üzerinden yapılabilen e-imar ve e- belediye ile borç sorgulama gibi tüm işlemleri tek bir tuşla gerçekleştirme olanağı sunan uygulama, Belediye tarafından düzenlenen eğitim ve etkinliklere ilişkin duyurulara ve haberlere de yer verecek. Uygulama ile belediyenin çağrı ve iletişim merkezi olan Güvercin Masa'ya iletilmesi gereken başvuru ve talepler, Ada Mobil üzerinden de iletilebilecek.

Haybulans ve rehabilitasyon merkezine ulaşmak daha kolay

Öte yandan, uygulama aracılığıyla hasta ve yaralı sokak hayvanlarına ilk müdahalede bulunmak için sunulan 'Haybulans' hizmetine ve belediyenin internet sitesi üzerinden 7/24 canlı yayın yapılan Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne ulaşım daha kolay olacak.

Uygulama, belediyecilik hizmetlerine erişimi kolaylaştırmanın yanında ilçenin turizm potansiyeline de katkı sağlayacak. İlçe ilgili bilgi ve duyuruları tek bir noktadan takip etme olanağı veren Ada Mobil, gezilip görülebilecek turistik noktaları ise yerli ve yabancı turistlere yol tarifi ile birlikte sunacak.

Ada Mobil uygulaması, belediye tarafından yaşama geçirilen ve kent sakinlerine çeşitli indirim ile avantajlar sağlayan Adalı Kart'ın ayrıcalıklarına da ulaşma imkanı sunacak. Yurttaşlar, uygulama ile Adalı Kart'ı yanlarında taşımak zorunda kalmadan QR kod taratarak kullanabilecek ve anlaşmalı işletmeleri görebilecek.

Kullanıcıların konumlarına en yakın nöbetçi eczane, otopark, acil toplanma alanı gibi noktaların da görüntülenebileceği Ada Mobil, belediyenin sahip olduğu şeffaf ve katılımcı belediyecilik anlayışı doğrultusunda sunulacak hizmetlerle ilgili düzenlenecek anket ve araştırmalar ile de vatandaşların nabzını tutacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Kuşadası Belediyesi Ada Mobil Uygulamasını Hayata Geçirdi - Son Dakika

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