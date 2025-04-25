Kuşadası\'nda 80 Yaşındaki Bilge Eltez\'e Sürpriz Doğum Günü Kutlaması

Kuşadası'nın Soğucak Mahallesi'nde yalnız yaşayan ve sağlık sorunları nedeniyle uzun yıllardır evinden çıkamayan Bilge Eltez, 80'inci yaşını Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan sürpriz bir doğum günü ile kutladı. Ellerinde pasta ve çiçeklerle Kuşadası Belediyesi ekibini karşısında gören Bilge Eltez, sürpriz karşısında gözyaşlarını tutamadı.

11 yıl önce geçirdiği kısmi felç sebebi ile evinden çıkamayan ve yıllardır doğum günlerini yalnız geçiren Bilge Eltez, 80'inci yaşına sürpriz bir doğum günü kutlaması ile girdi. Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, doğum günlerini yalnız kutlamaktan dolayı üzüntü yaşayan Bilge Eltez'in bakıcısının talebi üzerine harekete geçti.

Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüsnü Yalçın ve Belediye Meclis Üyesi Nihal Güler, Bilge Eltez'i evinde ziyaret ederek doğum gününü kutladı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in sevgi ve selamlarını alan Bilge Eltez'in yaşadığı sevinç gözlerine yansıdı. Yıllar sonra doğum günü pastasını mutlu bir şekilde üfleyen Bilge Eltez, 80'inci doğum gününde kendisini yalnız bırakmayan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e ve Kuşadası Belediyesi çalışanlarına teşekkür etti. - AYDIN