Kütahya\'da 19 Eylül Gaziler Günü Resmi Törenle Kutlandı

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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde "19 Eylül Gaziler Günü" resmi törenle kutlandı.

Tören, Hükümet Konağı önündeki Atatürk anıtına Kaymakam Muhammet Samet Bahar ve Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş tarafından çelenk konulmasıyla başlandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan İlçe Jandarma Komutanı Vekili Jan. Asb. Kd. Bçvş Kenan Yaşar, "Bugün burada en büyük asker ve devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği ve bu güzel vatanın bütünlüğünü korumak, demokratik, laik, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin devamlılığını sağlamak, milletimizin huzur ve güvenliğini temin uğruna generalinden, erine, öğretmeninden polisine, vatan savunmasında kolunu bacağını kaybedip 'Vatan sağ olsun' diye haykıran yüce insanları gazilerimizi anmak için toplandık" dedi.

Konuşmasında, Türk milletinin asker olmasından kaynaklanan vatan sevgisi, görev bilinci, dürüstlük gibi karakter özelliklerin vatan savunmasında seve seve hayatını feda eden, bu yolda sakatlanarak gazi olan herkes için ateşleyici bir güç olduğuna vurgu yapan İlçe Jandarma Komutanı Vekili Kenan Yaşar, "Bu güç öyle bir güçtür ki, Türk tarihinde birçok defa kendini göstermiş 'bitti' denilen, 'çöktü' denilen bir millet yeniden doğmuştur. Kurtuluş mücadelemizde, Kore'de, Kıbrıs'ta ve halen kararlılığından ödün vermeden yürütülen iç güvenlik harekatında vatanın bütünlüğünü korumak, asayiş ve huzuru temin için vazife esnasında yaralanan, sağlığını kaybeden bu yüce insanlara, gazilerimize minnet borçluyuz. Sizlerle gurur duyuyoruz. Yüce Türk Milleti daima yanınızdadır ve yanınızda olmaya devam edecektir. Biliniz ki canınız ve kanınız pahasına yürüttüğünüz vatan görevi aynı azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir. Bu günlere ulaşmamızı sağlayan, vatan uğrunda ölüme meydan okuyan, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyor, bundan sonraki yaşamlarında sağlık, mutluluk ve acil şifalar diliyor, bu Gaziler Günümüzde Türk Milletinin bir parçası olarak yanlarında olduğumuzu bir kez daha haykırıyoruz" diye konuştu.

Kıbrıs gazisi Abdullah Tosun'un konuşmasının ardından gazileri makamında kabul eden Kaymakam Muhammet Samet Bahar, gazilerin bu mutlu gününü kutladı. - KÜTAHYA