Kütahya\'da Cami Çocuk Buluşması

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Kütahya İl Müftülüğü ve Asra Umut Eğitim ve Yardımlaşma Derneği iş birliğiyle, Ramazan-ı Şerif ayı öncesinde özel bir program düzenlendi.

Müftülük Mus'ab Bin Umeyr Camii'nde gerçekleştirilen "Cami Çocuk Buluşması" programında, İl Müftüsü Dr. İrfan Açık miniklere hitap ederek Ramazan-ı Şerif'in faziletini ve önemini anlattı. Program kapsamında çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Müftü Açık, "Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere, katılım gösteren çocuklara, ailelerine ve tüm davetlilere teşekkür ederiz" dedi. - KÜTAHYA