Kütahya’da izciler gazilerle bir araya geldi

Kütahya Diyanet İzcilik Spor Kulübü tarafından kız ve erkek izcilerin katılımıyla anlamlı bir program düzenlendi.

Programda izcilere şehitlik ve gazilik makamının önemi, vatan sevgisi ve millet uğruna yapılan fedakarlıklar hakkında bilgiler verildi. Programın ardından Müftü Yardımcısı Salim Üzülmez ile birlikte Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kütahya Şubesi ziyaret edildi. Ziyarette izciler, gazilerle bir araya gelerek onların hatıralarını dinledi. Gazilerin yaşadıkları ve vatan uğruna yaptıkları fedakarlıkları dinleyen izciler, şehitlik ve gazilik kavramlarını daha yakından tanıma fırsatı buldu. Program kapsamında aziz şehitler rahmet, gaziler ise minnet ve şükranla anıldı.