Kütahya\'da şehitler için \'Kur\'an-ı Kerim Tilaveti ve Mevlüt\' programı

Kütahya Belediyesi ile Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şube Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenen "Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve Mevlüt Programı", Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Her ay düzenli olarak yapılan bu anlamlı program, vatan uğruna hayatını feda eden kahraman şehitlerimiz ve ebediyete irtihal eden gazilerimizin aziz hatırasını yaşatmak amacıyla hayata geçiriliyor. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak dualar edildi.

Kütahya Hava Şehitliği'nde gerçekleştirilen programda şehit aileleriyle yakından ilgilenen Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, şehitlerin ve gazilerin fedakarlıklarının asla unutulmayacağını vurguladı. Başkan Kahveci, "Bu tür organizasyonlar, millet olarak vefamızı ortaya koyduğumuz anlamlı etkinliklerdir" dedi.

Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve Mevlüt Programı'nın, her ay düzenli olarak devam edeceği belirtildi. - KÜTAHYA