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Kütahya'da uyuşturucu satıcısı tutuklandı - Son Dakika
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Kütahya'da uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Kütahya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda gözaltına alınan bir uyuşturucu satıcısı tutuklandı. İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 0,95 gram metamfetamin ele geçirildi.

Kütahya\'da uyuşturucu satıcısı tutuklandı
19.01.2024 - 22:53,  Güncelleme: 22:56
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Kütahya'da uyuşturucu satıcısı tutuklandı

KÜTAHYA - Kütahya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce M.S.G isimli sokak satıcısına yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde kullanıcı şahıslardan toplamda, 0,95 gram metamfetamin ele geçirilirken, gözaltına alınan M.S.G. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA
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