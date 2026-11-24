Kütahya'nın Emet ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla umre ibadetini yerine getirmek üzere yola çıkacak 60 kişilik umre kafilesi, düzenlenen törenle dualar eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı.

Kayı Köyü İmam Hatibi Furkan Kaya ve emekli İmam Hatip Hidayet Avcı rehberliğinde umre ziyaretini gerçekleştirecek 60 kişilik grup için Emet İlçe Müftülüğü tarafından Çavuşoğlu Camii önünde uğurlama programı düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, umre yolcuları için İlçe Vaizi Furkan Bozkül tarafından dua edildi. Programa katılan vatandaşlar da yapılan duaya hep birlikte "amin" dedi.

Sohbet ve nasihatlerin ardından duygu dolu anların yaşandığı uğurlama töreninde umre yolcuları, yakınları ve vatandaşlarla helalleşti. Kafile, yapılan duaların ardından kutsal topraklara gitmek üzere yola çıktı.