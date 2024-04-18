Kuyucak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Damızlık Sığır İthalatı Denetimlerini Sürdürüyor

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Kuyucak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçede gerçekleştirilen damızlık sığır ithalatıyla ilgili denetimlerini sürdürüyor.

İşletmelerin ithal edilen sığırların sağlık durumunu, bakım şartlarını ve belirlenen standartlara uygunluğunu kontrol etmek amacıyla Kuyucak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede gerçekleştirilen damızlık sığır ithalatıyla ilgili denetimler devam ediyor. Müdürlük ekipleri, işletmelerin gerekli hijyen ve sağlık standartlarına uyup uymadığını, hayvanların sağlık durumlarını ve gerekli veteriner sağlık raporlarını detaylı bir şekilde inceliyor.

Denetimlerde, hem sığır ithalatının kalitesini ve güvenilirliğini artırmak hem de tüketicilerin sağlığını korumak için büyük önem taşıdığının vurgulanırken, vatandaşların da bu tür denetimlerde gördükleri herhangi bir olumsuz durumu müdürlüğe bildirmesi çağrısında bulunuldu. - AYDIN