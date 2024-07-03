LGS Türkiye Birincileri Kaymakamı Ziyaret Etti - Son Dakika
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LGS Türkiye Birincileri Kaymakamı Ziyaret Etti

LGS Türkiye Birincileri Kaymakamı Ziyaret Etti

2024 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavda 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan Aybüke Arslan ve Ayşe Sena Baydan, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş'i makamında ziyaret etti. Kaymakam Mehmet Eriş, öğrencileri makamında ağırlayarak başarılarını kutladı ve desteklerini belirtti.

03.07.2024 12:33
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2024 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavda 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan Aybüke Arslan ve Ayşe Sena Baydan, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş'i makamında ziyaret ettiler.

Kaymakam Mehmet Eriş, LGS'de tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan alan öğrencileri makamında ağırladı ve sevinçlerine ortak oldu. Ziyarete, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kömürcü, Türdü 100. Yıl Ortaokulu Müdürü Muhammed Deniz Solmaz, ve Türkiye birincisi olan öğrencilerin aileleri de katıldı. Kaymakam Mehmet Eriş, öğrencilerle yaptığı görüşmede, "Sizleri gönülden tebrik ediyorum, başarılarınız daim olsun. Sizlere emek veren kıymetli öğretmenlerimiz ile değerli ailelerinizi içtenlikle kutluyorum. İnşallah Türkiye Yüzyılı vizyonuyla bu yüzyılı hep beraber inşa edeceğiz. Aziz milletimize ve devletimize hizmet etmeye, bu gösterdiğiniz başarıyı önünüzdeki eğitim hayatınızda da sürdürmenizi temenni ediyorum. Kaymakamlık olarak öğrencilerimizi her zaman destekleyeceğiz ve kapılarımız herkese açık" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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