Lübnan'dan Mersin'e 351 Yolcu Taşındı - Son Dakika
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Yerel

Lübnan'dan Mersin'e 351 Yolcu Taşındı

Lübnan\'dan Mersin\'e 351 Yolcu Taşındı

İsrail'in saldırıları nedeniyle Lübnan'dan deniz yoluyla Mersin'e 351 yolcu geldi.

11.10.2024 12:40
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İsrail'in saldırılarının ardından Lübnan'dan ayrılan 351 yolcunun olduğu 6'ncı gemi Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Limanı'na geldi.

İsrail'in Lübnan'a da saldırmasının ardından burada yaşayan başka ülke vatandaşları, hava yolu kapalı olduğu için deniz yolu ile Taşucu Limanı'na gelmeyi sürdürüyor. Daha önce 5 gemiyle Taşucu Limanı'na gelen çok sayıda yolcu, buradan ülkelerine gitti.

Bugün ise aralarında Türk vatandaşlarının da yer aldığı farklı ülkelerden 351 yolcunun olduğu gemi limana yanaştı. Limanda pasaport işlemleri tamamlanan yolcular daha sonra çıkış yaptı.

Yolculardan Ümit Gül yaptığı konuşmada, "Tatil için Lübnan'a gitmiştim. Son zamanlarda artan saldırılardan Beyrut da etkilenmeye başladı. Biz de gemi ile Lübnan'dan ayrılmak zorunda kaldık" dedi.

Şu ana kadar sivil gemilerle Lübnan'dan Mersin'e gelen yolcu sayısının 2 bin 151'e ulaştığı belirtildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Lübnan'dan Mersin'e 351 Yolcu Taşındı - Son Dakika

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