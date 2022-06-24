Mahmut Ustaosmanoğlu, Fatih'te son yolculuğuna uğurlanacak: Camiye çıkan yollar araç trafiğine kapatıldı - Son Dakika
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Mahmut Ustaosmanoğlu, Fatih'te son yolculuğuna uğurlanacak: Camiye çıkan yollar araç trafiğine kapatıldı

24.06.2022 11:41

93 yaşında hayatını kaybeden İsmailağa Cemaati'nin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, bugün Fatih Camii'nde düzenlenecek cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanacak. Cenaze için büyük bir kalabalık camiye gelirken, Fatih Camii'ne çıkan yollar araç trafiğine kapatıldı. Ayrıca vatandaşların avluya ve çevresine sığmayacağı tahmin edilerek çevreye vinçler yardımıyla hoparlör sistemleri kuruldu.

İsmailağa Cemaati'nin lideri 93 yaşındaki Mahmut Ustaosmanoğlu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Ustaosmanoğlu, cuma namazına müteakip Fatih Camii'nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Mahmut Ustaosmanoğlu cenazesine binlerce kişi akın etti! Yoğunluk drone ile havadan görüntülendi

ÇEVREDE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Cenaze töreni nedeniyle cami ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Cenaze törenine saatler kala binlerce camiye akın etti. Oluşan yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.

Mahmut Ustaosmanoğlu cenazesine binlerce kişi akın etti! Yoğunluk drone ile havadan görüntülendi

VİNÇLERİN YARDIMIYLA HOPARLÖR SİSTEMLERİ KURULDU

Öte yandan Fatih Camii'ne çıkan yolların araç trafiğine kapatıldığı havadan çekilen görüntülerle ortaya çıktı. Vatandaşların avluya ve çevresine sığmayacağı tahmin edilerek çevreye hoparlör sistemleri vinçlerle kuruldu.

Mahmut Ustaosmanoğlu cenazesine binlerce kişi akın etti

"HANIM KARDEŞLERİMİZİN DİKKATİNE"

İsmailağa Cemaati Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Mahmut Efendi Hazretlerimizin hanımların cenazelere katılmalarına razı olmadığı kesin olarak bilinen bir husustur. Dolayısıyla hanım kardeşlerimizin, Mahmud Efendi Hazretlerimizin bu hassasiyetini dikkate alıp cenazeye katılmamalarını rica ederiz" denildi.

Mahmut Ustaosmanoğlu cenazesine binlerce kişi akın etti! Yoğunluk drone ile havadan görüntülendi

MAHMUT USTAOSMANOĞLU KİMDİR?

Mahmut Ustaosmanoğlu, 1927 yılında Trabzon'un Of ilçesine bağlı Tavşanlı köyünde doğdu. Gençliğinin ilk yıllarında civar köylerdeki hocalardan ders aldı. On altı yaşında icazet aldı.

1951 yılı Ramazan ayında, Sivas ili Divriği ilçesine vaiz olarak atandı. 2010 yılında İstanbul'da düzenlenen "Uluslararası İnsanlığa Hizmet Sempozyumu"ndan sonra kendisine "İslam'a Üstün Hizmet" ödülü verildi.

İlk eşi Zehra Ustaosmanoğlu'ndan Ahmet, Abdullah ve Fatıma isminde üç çocuğu var. İlk eşi Zehra Ustaosmanoğlu'nun ölümünün ardından Müşerref Ustaosmanoğlu ile evlendi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mahmut Ustaosmanoğlu, Fatih'te son yolculuğuna uğurlanacak: Camiye çıkan yollar araç trafiğine kapatıldı - Son Dakika

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