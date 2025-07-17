Malatya\'da 6 Bin Kişiye Aşure İkramı: Birlik ve Dayanışma Mesajı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'in katılımıyla gerçekleştirilen aşure programında, 6 bin kişiye aşure ikram edildi. Başkan Er, etkinlikte birlik, beraberlik ve dayanışma mesajı verdi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Yetimler Kervanı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen aşure programına katılarak, 6 bin kişiye aşure ikram edilen etkinlikte vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Er, yaptığı konuşmada birlik, beraberlik ve paylaşmanın önemine dikkat çekti.

Malatya'da Yetimler Kervanı Derneği tarafından organize edilen geleneksel aşure etkinliği yoğun katılımla gerçekleştirildi. 6 bin kişiye aşure ikram edilen programda konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, etkinliğin taşıdığı sosyal ve manevi anlamın altını çizerek, "Aşure; farklı tatların bir araya gelerek güzel bir lezzet oluşturduğu bir semboldür. Bu bizlere toplum olarak farklılıklarımızla nasıl güçlü bir bütün olabileceğimizi gösteriyor. Yetimler Kervanı gibi dernekler ise bu dayanışmanın temel taşıdır. Her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Er, Malatya'nın dayanışma kültürüyle her zorluğun üstesinden gelebileceğini vurgulayarak, "Bu tür organizasyonlar sadece bir ikram değil, sevgi, merhamet ve kardeşliğin paylaşımıdır. Biz de yerel yönetimler olarak bu değerleri yaşatmak ve desteklemek adına her zaman sahada olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Programa ayrıca Yetimler Kervanı Derneği Başkanı İhsan Çolak, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Aslan, AK Parti Malatya Kadın Kolları Başkanı Esin Yılmaz, iş insanı Levent Enginol, Çarşı Market Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Öngenli ve vatandaşlar katıldı.

Dernek Başkanı İhsan Çolak ise konuşmasında, "Bugün sadece aşure değil, kardeşliği, sevgiyi ve merhameti de paylaştık. Bu tür etkinlikler derneğimizin çalışmalarına katkı sunarken, yetimlere olan desteği de daha görünür kılıyor" ifadelerine yer verdi.

Programda konuşan Prof. Dr. Mehmet Aslan, "Bu organizasyon Malatya'nın yeniden sosyal anlamda toparlanmasına vesile oluyor. Kalplerin buluştuğu bu güzel etkinliğe emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Esin Yılmaz ise Yetimler Kervanı Derneği'nin Malatya'da önemli bir sosyal görevi üstlendiğini vurgulayarak, "Dernek adeta yetimlerin ve mazlumların eli, kolu oldu. Bu hayra destek veren herkese gönülden teşekkür ederim" diye konuştu.

Etkinlikte konuşan iş insanı Levent Enginol ve Çarşı Market Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Öngenli de organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek derneğe desteklerini yineledi. - MALATYA