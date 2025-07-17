Malatya'da 6 Bin Kişiye Aşure İkramı: Birlik ve Dayanışma Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Malatya'da 6 Bin Kişiye Aşure İkramı: Birlik ve Dayanışma Mesajı

Malatya\'da 6 Bin Kişiye Aşure İkramı: Birlik ve Dayanışma Mesajı
17.07.2025 16:09  Güncelleme: 16:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Yetimler Kervanı Derneği tarafından düzenlenen aşure programında 6 bin kişiye aşure ikram etti. Konuşmasında birlik, beraberlik ve dayanışmanın önemine vurgu yapan Başkan Er, bu tür etkinliklerin toplum için ne denli değerli olduğunu belirtti.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'in katılımıyla gerçekleştirilen aşure programında, 6 bin kişiye aşure ikram edildi. Başkan Er, etkinlikte birlik, beraberlik ve dayanışma mesajı verdi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Yetimler Kervanı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen aşure programına katılarak, 6 bin kişiye aşure ikram edilen etkinlikte vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Er, yaptığı konuşmada birlik, beraberlik ve paylaşmanın önemine dikkat çekti.

Malatya'da Yetimler Kervanı Derneği tarafından organize edilen geleneksel aşure etkinliği yoğun katılımla gerçekleştirildi. 6 bin kişiye aşure ikram edilen programda konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, etkinliğin taşıdığı sosyal ve manevi anlamın altını çizerek, "Aşure; farklı tatların bir araya gelerek güzel bir lezzet oluşturduğu bir semboldür. Bu bizlere toplum olarak farklılıklarımızla nasıl güçlü bir bütün olabileceğimizi gösteriyor. Yetimler Kervanı gibi dernekler ise bu dayanışmanın temel taşıdır. Her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Er, Malatya'nın dayanışma kültürüyle her zorluğun üstesinden gelebileceğini vurgulayarak, "Bu tür organizasyonlar sadece bir ikram değil, sevgi, merhamet ve kardeşliğin paylaşımıdır. Biz de yerel yönetimler olarak bu değerleri yaşatmak ve desteklemek adına her zaman sahada olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Programa ayrıca Yetimler Kervanı Derneği Başkanı İhsan Çolak, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Aslan, AK Parti Malatya Kadın Kolları Başkanı Esin Yılmaz, iş insanı Levent Enginol, Çarşı Market Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Öngenli ve vatandaşlar katıldı.

Dernek Başkanı İhsan Çolak ise konuşmasında, "Bugün sadece aşure değil, kardeşliği, sevgiyi ve merhameti de paylaştık. Bu tür etkinlikler derneğimizin çalışmalarına katkı sunarken, yetimlere olan desteği de daha görünür kılıyor" ifadelerine yer verdi.

Programda konuşan Prof. Dr. Mehmet Aslan, "Bu organizasyon Malatya'nın yeniden sosyal anlamda toparlanmasına vesile oluyor. Kalplerin buluştuğu bu güzel etkinliğe emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Esin Yılmaz ise Yetimler Kervanı Derneği'nin Malatya'da önemli bir sosyal görevi üstlendiğini vurgulayarak, "Dernek adeta yetimlerin ve mazlumların eli, kolu oldu. Bu hayra destek veren herkese gönülden teşekkür ederim" diye konuştu.

Etkinlikte konuşan iş insanı Levent Enginol ve Çarşı Market Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Öngenli de organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek derneğe desteklerini yineledi. - MALATYA

Kaynak: İHA

malatya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Malatya'da 6 Bin Kişiye Aşure İkramı: Birlik ve Dayanışma Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor
Michael Jordan’ın Yunanistan’da bıraktığı bahşişe çalışanlar bile inanamadı Michael Jordan'ın Yunanistan'da bıraktığı bahşişe çalışanlar bile inanamadı
Özel plajda ’karpuz’ kavgası: Kadın doktora çocuklarının yanında şiddet Özel plajda 'karpuz' kavgası: Kadın doktora çocuklarının yanında şiddet
Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekilliğine Vahap Seçer seçildi Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekilliğine Vahap Seçer seçildi
Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko’nun eski yıldızını kadrosuna kattı Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'nun eski yıldızını kadrosuna kattı
A Milli Takım’ın Bulgaristan maçının oynanacağı stat belli oldu A Milli Takım'ın Bulgaristan maçının oynanacağı stat belli oldu
Jose Mourinho, Jhon Duran’a sitem mi etti Fenerbahçe’den o iddialara cevap Jose Mourinho, Jhon Duran'a sitem mi etti? Fenerbahçe'den o iddialara cevap
Fenerbahçe’ye gelmedi, İsrail ekibine rekor maaşla 3 yıllık imzayı attı Fenerbahçe'ye gelmedi, İsrail ekibine rekor maaşla 3 yıllık imzayı attı
Galatasaray’la anılan Sırp kaleci Djordje Petrovic, 29 milyon euro karşılığında satıldı Galatasaray'la anılan Sırp kaleci Djordje Petrovic, 29 milyon euro karşılığında satıldı
İsrail Şam’ı vuruyor Suriye’den uluslararası topluma çağrı İsrail Şam'ı vuruyor! Suriye'den uluslararası topluma çağrı
Fatih Tekke 2 transferi açıkladı: Onları bekliyoruz Fatih Tekke 2 transferi açıkladı: Onları bekliyoruz

14:20
Kartalkaya davasında 10. celsede ara karar Tutuklu sayısı 20’ye yükseldi
Kartalkaya davasında 10. celsede ara karar! Tutuklu sayısı 20'ye yükseldi
14:04
26 ilde yapılan son seçim anketinde sürpriz sonuçlar
26 ilde yapılan son seçim anketinde sürpriz sonuçlar!
12:58
Tunceli Valisi Aygöl’ün esnaf ziyaretine damga vuran an Korumanın bakışlara dikkat
Tunceli Valisi Aygöl'ün esnaf ziyaretine damga vuran an! Korumanın bakışlara dikkat
21:21
Koalisyon ortağı çekildi, Netanyahu hükümeti azınlık durumuna düştü
Koalisyon ortağı çekildi, Netanyahu hükümeti azınlık durumuna düştü
21:13
Beşiktaş’ta korkutan sakatlık
Beşiktaş'ta korkutan sakatlık
21:00
Ayşe Tokyaz cinayetinde 7 tutuklama
Ayşe Tokyaz cinayetinde 7 tutuklama
20:59
İsmi 4 büyüklerle anılan Petkovic, resmen Kocaelispor’da
İsmi 4 büyüklerle anılan Petkovic, resmen Kocaelispor'da
20:55
Ankaragücü’nden ayrılık sonrası açıklama: Kurtulduk
Ankaragücü'nden ayrılık sonrası açıklama: Kurtulduk
20:45
Belçika’da festival öncesi yangın Sahne tamamen küle döndü
Belçika'da festival öncesi yangın! Sahne tamamen küle döndü
20:34
Osimhen’i istemediler Liverpool yeni golcüsüne 138 milyon euro veriyor
Osimhen'i istemediler! Liverpool yeni golcüsüne 138 milyon euro veriyor
20:25
Süper Lig ekibi İsrailli oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Süper Lig ekibi İsrailli oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
20:14
İtalyan ekibine kötü haber Ünlü teknik direktör hastaneye kaldırıldı
İtalyan ekibine kötü haber! Ünlü teknik direktör hastaneye kaldırıldı
20:04
Fatih Tekke 2 transferi açıkladı: Onları bekliyoruz
Fatih Tekke 2 transferi açıkladı: Onları bekliyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2025 16:13:36. #7.11#
SON DAKİKA: Malatya'da 6 Bin Kişiye Aşure İkramı: Birlik ve Dayanışma Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.