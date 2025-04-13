Malatya'da Çiftçilere Don Felaketi

(MALATYA) - CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, tarım alanlarını zirai don vuran Malatyalı çiftçilerle bir araya geldi.

Ağbaba, Yeşilyurt'ta Özal Mahallesi; Akçadağ'da Ören, Gürkaynak ve Kürecik Mahalleleri, Darende'de Aşağıulupınar, Balaban ve Yönüköy Mahallelerinde ağaçları dondan etkilenen kayısı üreticileriyle bir araya geldi.

Kayısı ve meyve bahçelerini gezerek don felaketini yerinde inceleyen Veli Ağbaba, felaketi Meclis gündemine taşıyacağını belirterek, şunları söyledi:

"Burası Özal Köyü. Dün geceki dondan etkilenen ağaçların yanındayız. Maalesef sadece meyveler değil, ağaçlar da büyük hasar almış. Ağaçlar artık kesilecek. Bizim yaşadığımız şimdiye kadar en büyük felaket. 2014'ten çok daha fena. Ağaçlar bile dondan etkilenmiş durumda. Tarihimizin en büyük felaketidir. Adeta ikinci depremi yaşıyoruz. Sadece kayısı ağaçları değil dut, ceviz, tüm meyve ağaçları etkilenmiş, kiraz etkilenmiş durumda. Maalesef Malatya'da bu yaz kiraz ve diğer meyveler olmayacak. Bu kayısı önemli ve tarım Malatya için önemli. Sadece burada yaşayan insanlar etkilenmeyecek, esnaf da etkilenecek. Malatya etkilenecek."

"Araştırma komisyonu kurulmasını önereceğim"

Görüştüğü çiftçilerin bölgenin afet bölgesi ilan edilmesini, borçların ertelenmesini istediklerini belirtmesi üzerine Ağbaba, salı günü konuyu Mecliste dile getireceğini ifade etti.

Mecliste konuyla ilgili araştırma komisyonu kurulmasını önereceğini bildiren Ağbaba, şunları kaydetti:

"Tabii ben diğer milletvekillerine de çağrı yaptım. Sadece benim meselem değil, Malatya'nın meselesi. Ben milletvekillerine de söyleyeyim, eğer bir kapı çalınması gerekirse beraber çalalım, yumruklanması gerekirse yumruklayalım, konuşmak gerekiyorsa konuşalım. Kime gidilmesi gerekiyorsa hep beraber gidelim. Altı milletvekiliyiz. Malatya'nın bu sorunu çözmek için altı milletvekilinin beraber hareket etmesi lazım. Vali Bey'le de görüşeceğiz yarın. Ne yapılması gerekiyorsa elimizden geleni yapacağız. Umarım devlet bu zor günümüzde Malatyalıların yanında olur."

Veli Ağbaba'nın yarın Malatya Valisi Seddar Yavuz, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan ve ilçe ziraat odaları başkanları ile bir araya geleceği öğrenildi.