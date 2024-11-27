Malatya'da Deprem Sonrası Planlama Eleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Malatya'da Deprem Sonrası Planlama Eleştirildi

Geniş Video İzle

TMMOB Malatya Temsilcisi Özten, deprem sonrası yapılaşmayı ve planları eleştirdi, sosyal sorunlara dikkat çekti.

27.11.2024 16:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Duran Özkan

(MALATYA)- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İnşaat Mühendisleri Odası Malatya Temsilcisi Bedri Özten, 6 Şubat depremleri sonrası kentteki inşa sürecine ilişkin "Sosyal yapıya hitap etmeyen yapılar ve planlamalar zaten bir sıkıntı olarak karşımıza çıkacak. Bir de bu rezerv alanlarda mülkiyeti olanları paylaştırma esnasında belki sıkıntılar çıkacak. Sadece maddi olarak düşünmemek gerekiyor. Bunun manevi boyutları var" dedi.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Malatya Temsilcisi Bedri Özten, 6 Şubat depremlerinde yıkıma uğrayan Malatya'nın yeniden inşa edilme sürecine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Özten, şunları söyledi:

"6 Şubat depremlerinden sonra Malatya'da yerel yönetimler, imar planlarında bazı değişiklikler yaptılar. Yaptıkları en belirgin değişiklik, bina yüksekliğini ve kat sayısını değiştirmeleri oldu. Bina yükseklikleri 22,50 ve kat sayısı zemin artı 6 olarak sınırlandırıldı. Daha önce de haçmaks dediğimiz bina yüksekliği 36 buçuk metreydi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan rezerv alanları planları, ilgili kişilerin fikri alınmadan kendi bünyesi içerisinde yapılmaya devam ediyor.

"Rezerve alanlar öbekler halinde belirlendiği için plan bütünlüğü de ortadan kalktı"

Rezerve alanlar öbekler halinde belirlendiği için plan bütünlüğü de ortadan kalktı. Yani şöyle bir örnek vereyim. Planlar 20 metre olan yolun devamı, rezerve alan olmayan bölgedeki giriş yeri belki de 10 metre, belki de 8 metre. Bu planların ne şekilde olduğunu da bilemiyoruz. Yani bunu halka deklere etmediler, biz daha önceden rezerve alanlarının belirlenme kriterlerinin halkla paylaşılmasını istemiştik. Bununla ilgili bir çalışma olmadı bakanlık tarafından. Şunu da sorduk, yani bu rezerv alanları belirlendikten sonra yapım sırası neye göre belirleniyor? Bu kriterlerin halkla paylaşılmasını istemiştik. Bu da yok. Yani kendi kendilerine bir de kentin sosyoekonomik durumunu incelenmeden, ben yaptım oldu mantığıyla planlamalar yapıldığını sanıyoruz.

"Yerel yükleniciler ihalelere giremiyor"

Rezerv alanları ve kent çeperlerinde yapılmakta olan kalıcı konutların ihale şekilleri de son derece, yani yerel kalkınmayı desteklemeyen, şekillerde yapılıyor. Parasal olarak büyük ihale dosyaları şeklinde veriliyor ihaleler. Bu nedenle yerel yükleniciler bu ihalelere giremiyor. Giremedikleri için dışarıdan gelen yükleyiciler de yerel esnafla çalışmıyor ve yerel kalkınmaya ticari olarak hiç katkıları olmuyor.

"Sosyal yapıya hitap etmeyen yapılar ve planlamalar var"

İlk olarak, öncelikle sosyal yapıya hitap etmeyen yapılar ve planlamalar zaten bir sıkıntı olarak karşımıza çıkacak. Bir de bu rezerv alanlarda mülkiyeti olanları paylaştırma esnasında belki sıkıntılar çıkacak. Sadece maddi olarak düşünmemek gerekiyor. Bunun manevi boyutları var. İnsanların daha önceki kendi rutin yaşamlarını karşılayan çevresel faktörlerin durumu çok önemli. Ne şekilde bir yapılaşmayla karşılaşacağımızı biz bile bilmiyoruz. Çünkü rezerve alanların etrafını tamamen kapatıyorlar. Planlar sadece resim bazında kapattıkları paravanların üzerinde görüyoruz. Hatta ve hatta rezerve alanlarındaki yıkımlar tekniğe uygun olarak yapılamıyor. Etrafı çevrili olduğu için vatandaş da görmediği için sadece toz görülüyor.

"Yerinden dönüşümün ekonomik olarak rantablı olacağını düşünüyoruz"

Biz bireysel olarak da grupsal olarak da yerinden dönüşümden yanayız. Yani yerinde dönüşüm derken bireysel yerinde dönüşümü sadece söylemiyoruz. Rezerv alanlarıyla ilgili de yani daha önceden yapılaşmanın, deprem öncesi yapılaşmanın olduğu bölgelerin bir an önce ayağa kaldırılması. Hem sosyal olarak hem de ticari, ekonomik olarak daha rantablı olacağını varsayıyoruz. Şu ana kadar ticari bağımsız bölüm hiç teslim edilmedi. Oysaki kentlerin kent olmasını sağlayan en başta gelen parametrelerden biri ticaretin büyük boyutlarda ve çeşitli ticaret yapılan yerler oluşudur. Kent olma parametrelerinden birini yerine getiremedik. Yani iki yıl geçti ticari alanlarla ilgili teslim edilen yapı sayısı sıfır."

Malatya\'da Deprem Sonrası Planlama Eleştirildi
Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Ekonomi, Malatya, Deprem, Finans, Çevre, Emlak, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Malatya'da Deprem Sonrası Planlama Eleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:04 RTÜK’ün Arka Sokaklar cezasına Şevket Çoruh’tan yorum: Gurur duyarım RTÜK'ün Arka Sokaklar cezasına Şevket Çoruh'tan yorum: Gurur duyarım
16:01 RTÜK’ten yayıncılık ilkelerini ihlal eden 4 diziye ceza RTÜK'ten yayıncılık ilkelerini ihlal eden 4 diziye ceza
15:08 Hasan Arat, Beşiktaş Futbol A.Ş. başkanlığından istifa etti Hasan Arat, Beşiktaş Futbol A.Ş. başkanlığından istifa etti
14:02 Amca Salim Güran, Narin’in cesedinin bulunduğu yerde 8 dakika kalmış Amca Salim Güran, Narin'in cesedinin bulunduğu yerde 8 dakika kalmış
13:35 Erdoğan’dan “Bahçeli’nin ’İmralı ile DEM görüşsün’ çağrısına ne diyorsunuz“ sorusuna tek kelimelik yanıt Erdoğan'dan "Bahçeli'nin 'İmralı ile DEM görüşsün' çağrısına ne diyorsunuz?" sorusuna tek kelimelik yanıt
06:58 Bitlis’te 4.3 büyüklüğünde deprem Bitlis'te 4.3 büyüklüğünde deprem
01:32 4 pazarcı bir müşteriyi terazi kefesi ve fırça sopası ile darp etti 4 pazarcı bir müşteriyi terazi kefesi ve fırça sopası ile darp etti
01:27 Kar yağışı nedeniyle 9 ilde okullar tatil edildi Kar yağışı nedeniyle 9 ilde okullar tatil edildi
00:51 Hakkındaki ev hapsi kararı kaldırılan Serdar Ortaç geri döndü “Tövbe, herkes bundan ders çıkarsın“ Hakkındaki ev hapsi kararı kaldırılan Serdar Ortaç geri döndü! "Tövbe, herkes bundan ders çıkarsın"
23:37 Deva Parti’li Ekmen, kadını ve aileyi yok sayan kadın başkana tepkisiz kalmadı: Hangi siyasi anlayış bu Deva Parti'li Ekmen, kadını ve aileyi yok sayan kadın başkana tepkisiz kalmadı: Hangi siyasi anlayış bu?
23:11 Kenan Karaman, Süper Lig devine imza atacak Kenan Karaman, Süper Lig devine imza atacak
22:43 Lübnan Başbakanı’ndan ateşkes sonrası kritik çağrı: Derhal uygulayın Lübnan Başbakanı'ndan ateşkes sonrası kritik çağrı: Derhal uygulayın
22:19 Ahmet Çakar’dan Türk hakemliğini bitirecek iddia: Maçları manipüle etmek zorunda kaldılar Ahmet Çakar'dan Türk hakemliğini bitirecek iddia: Maçları manipüle etmek zorunda kaldılar
22:16 BAE’de Öldürülen İsrailli Hahamın Katilleri Türkiye’de Yakalandı BAE'de Öldürülen İsrailli Hahamın Katilleri Türkiye'de Yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2024 17:38:11. #1.12#
SON DAKİKA: Malatya'da Deprem Sonrası Planlama Eleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.