Manisa'da 1 Mayıs Kutlamaları Coşkuyla Gerçekleşti

Önce yürüdüler sonra gönüllerince eğlendiler

Manisa'da 1 Mayıs kutlamalarında renkli görüntüler

MANİSA - Manisa'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü işçi, memur ve emekli sendikaları ile siyasi partilerin düzenlediği yürüyüşünün ardından Cumhuriyet Meydanında düzenlenen programla kutlandı.

Manisa'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yoğun bir katılımla yapıldı. Tarihi Sultan Camiinden başlayan ve Cumhuriyet Meydanına kadar devam eden kortej yürüyüşüne işçi sendikalarının yanı sıra memur ve emekli sendikaları ile siyasi partiler de destek verdi.

Manisa Emek Demokrasi ve Barış Platformu tarafından gerçekleştirilen etkinlikler tarihi Sultan Camii önünden Cumhuriyet Meydanına kadar yaklaşık 2 kilometrelik bir mesafede gerçekleştirilen yürüyüş ile başladı. Yürüyüşe CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, belediye başkanları, işçi sendikaları, memur ve emekli sendikaları ile siyasi partiler de destek verdi.

Yürüyüşe katılanlar sloganlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanına kadar yürüdü. Cumhuriyet Meydanı'nda emniyet tarafından yoğun güvenlik önlemleri altında alana giren katılımcılar hayatın kaybeden işçilerin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Platform üyeleri tarafından 1 Mayıs'ın önemiyle ilgili yapılan konuşmaların ardından katılımcılar çalınan müzikler eşliğinde halaylar çekerek gönüllerince eğlendi.