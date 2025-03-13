Manisa'da Halk Ekmek sayısı artıyor - Son Dakika
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Manisa'da Halk Ekmek sayısı artıyor

Manisa\'da Halk Ekmek sayısı artıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, halka uygun fiyatlı ve sağlıklı ekmek ulaştırmak amacıyla hayata geçirdiği Halk Ekmek projesini Sarıgöl'de de başlattı.

13.03.2025 11:05  Güncelleme: 11:08
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Manisa Büyükşehir Belediyesi, halka uygun fiyatlı ve sağlıklı ekmek ulaştırmak amacıyla hayata geçirdiği Halk Ekmek projesini Sarıgöl'de de başlattı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği Halk Ekmek projesi, Sarıgöl'de vatandaşlarla buluştu. Merkez ilçeler Yunusemre ve Şehzadeler'deki 30 Halk Ekmek büfesinin ardından, proje kapsamında Sarıgöl'e de üç yeni Halk Ekmek büfesi açıldı. Açılış törenine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Denizli Buldan Belediye Başkanı Mehmet Ali Orpak, Denizli Güney Belediye Başkanı Mehmet Ali Eraydın, Uşak'ın Eşme ilçesi Yeleğen Beldesi Belediye Başkanı Ecevit Emir, belediye bürokratları, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Başkan Ferdi Zeyrek, "İçinde bulunduğumuz Ramazan'ımız mübarek olsun. Bereketli günlerde birlik ve beraberliğimiz bütün olsun, Allah'ın etiğimiz duaları ibadetleri kabul etsin" dedi.

"Halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz"

Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliği diye bir gerçek olduğunu vurgulayan Başkan Zeyrek, "Sosyal belediyeciliğin karşılığı CHP'li tüm belediyeler bu belediyeciliği vatandaşlarımızla bir araya getiriyor. Çünkü biliyoruz ki bu ekonomik şartlarda herkes darboğazdayken vatandaşlarımızın sesini duymak, onlara yardımcı olmak zorundayız. Bu zorunlulukla birlikte sadece sizlerin parasını, devletin bize emanet ettiği parayı, sadece vatandaşlarımıza harcayarak Halk Ekmek, Kent Lokantası, Halk Mandıra ile Sarıgöl'de var oluyoruz. Yıllardır birçok şehre gidiyorum, oralarda gördüğümüzde Manisa'da neden bunlar yok diye kendime soruyordum. Hep özendik, biz artık 31 Mart'tan sonra özenenlerin değil özenilenlerin kenti olmak için bir yola çıktık" diye konuştu.

Verdiği sözleri tutmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Başkan Zeyrek, "Geldiğimiz ilk günden itibaren ilk 2 ton su 1 TL olacak dedik. 'Yapamazsınız' dediler, 15 günlük belediye başkanı iken ilk 2 ton su 1 TL'den vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. 'Su faturalarının arasında 300-400 TL indirim var' dediler. 'Sizlere teşekkür ediyoruz' dediler. Ben de herkese şunu söyledim, o benim param değil sizin paranızdı. Sizin paranızı sizlere tekrar vermek bizim Tahsin Başkan ile görevimizdi, bunu sağladık" dedi.

Halk Ekmek büfelerinde, açıldığı günden bu yana 1 milyon 750 bin adet ekmeğin halka sunulduğunu belirten Başkan Ferdi Zeyrek, "Sosyal belediyecilik hizmetlerinde Manisa geri kalmıştı. Seçim döneminde dağıtılan yardım paketleri, Ramazan'da dağıtılan bir koliyi sosyal yardım olarak bizlerin önüne koymuşlar. Geldiğimizde Hoş Geldin Bebek projesiyle Manisa'da doğan 15 bin evladımızın gözünü açtığı ilk günden itibaren biberonundan bezine kadar çantasına kadar onların yanında oluyoruz. Sonrasında Çocuk Kültür Merkezlerinde çocuklarımıza bakıyoruz. Annelere Anne Kart ile ücretsiz ulaşım sağlıyoruz. Bunun gibi Kent Lokantası, Halk Mandıra, Halk Ekmek ve birçok sosyal belediyeciliği artık Manisa'mızın her yerine kavuşturmaya başladık. Halk Ekmek projemize Yunusemre'de başlamıştık, sonrasında Şehzadeler'de şimdi Sarıgöl'de devam ediyoruz. Sonrasında da Alaşehir, Akhisar, Soma ve Turgutlu'da Halk Ekmek, Kent Lokantası ve Halk Mandıra'yı hizmete sunacağız" ifadelerini kullandı.

"Hem borç ödüyor hem de sosyal belediyecilik hizmetlerini yerine getiriyoruz"

Başkan Zeyrek, göreve geldiklerinde belediyenin borcu olduğunu hem borç ödediklerini hem de sosyal belediyecilik hizmetlerini yerine getirdiklerinin altını çizdi. "Biz göreve geldiğimizde 2,4 milyar TL borcumuz vardı" diyen Başkan Zeyrek, "Cumhurbaşkanlığımızın kısıtlama tedbirleri ile eskiden gelen paralarla şimdi gelen paralar neredeyse yarı yarıya. Bu sosyal hizmetlerin hepsini yapıyoruz. Her ay 100 milyon TL borç ödüyoruz. Sosyal belediyeciliği de her ilçeye götürüyoruz. Sizlerin vergileriyle kesilen devletin bize emanet ettiği parayı harcıyoruz. Benim çalışma arkadaşlarım bilir her gün benden duyarlar bizim harcadığımız her kuruşta Selendi'nin, Soma'nın, Demirci'nin dağ köylerinde yalınayak gezen çocukların vebali vardır. Her kuruşta bu hak vardır. Biz bu vebale hakka sahip çıkarak sizin paranızı bu hizmetlere harcayarak bu paraları tekrar size sunmak için yola çıktık. Bu duruştan da vazgeçmeyeceğiz. Geçtiğimiz 11 aylık süreçte bu desturda 17 ilçenin 14 belediye başkanı ve diğer partilere sahip olan 3 belediye başkanımızla bir bütün olarak biz şehrimize hizmet için yola çıktık. Bu hizmeti de inşallah sizlerle birlikte kalan görev süremizde de hayata geçireceğiz" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'ten övgüyle söz eden Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, "Beni bugün yalnız bırakmayan başkanlarıma teşekkür etmek istiyorum. Halk Ekmek büfemiz Sarıgöl'de 3 mahallemizde. Ben hep kendisine baba diyorum, artık benim babam Ferdi Zeyrek. Sarıgöl'ümüzün, 17 ilçemizin bir dediğini iki etmiyor. İlçemizde 3 mahallemize halk ekmek büfesi açıyoruz. Ben şimdiden Halk Ekmek büfemizin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz ve protokol üyeleri kurdeleyi keserek Halk Ekmek büfesini Sarıgöllü vatandaşların hizmetine sundu. Sarıgöllü vatandaşlar, Halk Ekmek büfelerinin ilçeye kazandırılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Uygun fiyatlı ve sağlıklı ekmek satışının başlamasıyla birlikte hem aile bütçelerine katkı sağlanacağını hem de yerel esnafın destekleneceğini belirten vatandaşlar, Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Manisa'da Halk Ekmek sayısı artıyor - Son Dakika

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