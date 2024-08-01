Manisa'da şehitler için Mevlidi Şerif ve Hayır Programı düzenlendi - Son Dakika
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Manisa'da şehitler için Mevlidi Şerif ve Hayır Programı düzenlendi

Manisa\'da şehitler için Mevlidi Şerif ve Hayır Programı düzenlendi

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi ile Manisa İl Müftülüğü tarafından Hatuniye Cami'nde düzenlenen programla 1980 yılından günümüze temmuz ayında şahadete eren tüm şehitlerin ruhlarına ithafen Mevlidi Şerif ve Hayır Programı gerçekleştirildi. Programa şehit ve gazi aileleri, askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

01.08.2024 16:38
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Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi ile Manisa İl Müftülüğü tarafından Hatuniye Cami'nde düzenlenen programla 1980 yılından günümüze temmuz ayında şahadete eren tüm şehitlerin ruhlarına ithafen Mevlidi Şerif ve Hayır Programı gerçekleştirildi.

Manisa İl Müftülüğü ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi işbirliği ile Şehzadeler ilçesindeki tarihi Hatuniye Camiinde 1980 yılından bu yana temmuz ayında şehadete eren şehitler için mevlidi şerif ve hayır programı düzenlendi.

Düzenledikleri etkinlik hakkında bir açıklama yapan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanı Yusuf Kıyışkan, "Derneğimizin organizasyonu ve Manisa İl Müftülüğümüzün katkıları ile Hatuniye Camiinde İlimiz kayıtlarında bulunan, 1980 yılından günümüze temmuz ayında şahadete eren Aziz Şehitlerimiz Recep Tahtacı, Mesut Yazar, Ferhat Alakuş, Mehmet Yalçın, İsa Keser, Mehmet Emin Uyar, Serhat Serdar, Mert Altıntaş, Bekir Boğa, Onur Ramazan Bayram, Emin Açıkgöz, Osman Ersoy, Gürcan Karakaya, Samet Yılmaz, Muhammet Şahin, Mehmet Aktaş, İsmail Yavuz, İbrahim Gülcan, Bekir Ortaç, Mustafa Durmaz, Ahmet Kalender, İbrahim Deri, Hüseyin Koşar, Mehmet Uyar, Kazım Bulut, Adnan Ceylan ve tüm şehitlerimizin ruhlarına ithafen Mevlidi Şerif ve hayır programı gerçekleştirdik. Programa şehit ve gazi ailelerimiz, Manisa Tugay Komutanlığında görevli komutanlarımız, Manisa İl Jandarma Komutanlığında görevli komutanlarımız, Şehzadeler Müftümüz ile ekibi ve vatandaşlarımız katıldı. Manisa İl Müftülüğümüz ve Şehzadeler İlçe Müftülüğümüze katkılarından dolayı teşekkür ederiz." dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Manisa'da şehitler için Mevlidi Şerif ve Hayır Programı düzenlendi - Son Dakika
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